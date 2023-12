Municípios recebem certificações e selos que destacam resultados positivos na vigilância do HIV e cobertura vacinal

O Governo do Estado celebra os resultados obtidos pelos municípios no trabalho de eliminação da transmissão vertical do HIV e/ou sífilis, e de intensificação das campanhas vacinais. O reconhecimento aconteceu na quarta-feira (13), em Porto Velho, ao final do Curso de Atualização dos Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas para HIV, Aids e hepatites virais, organizado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Dos 52 municípios rondonienses, 39 receberam a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV, e 27 receberam certificação da eliminação da transmissão vertical da sífilis. Esses municípios se tornaram elegíveis, atendendo os critérios estabelecidos no Guia de Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e/ou sífilis, em conformidade com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima explicou que, os critérios abrangeram indicadores de impacto, como a incidência de sífilis congênita e de infecção pelo HIV em crianças devido à transmissão vertical; além dos indicadores de processo, como a proporção de gestantes com pelo menos quatro consultas de pré-natal; a proporção de gestantes submetidas a pelo menos um teste de HIV e/ou sífilis durante o pré-natal; uso de Terapia Antirretroviral (TARV); proporção de crianças expostas ao HIV que receberam profilaxia antirretroviral, bem como tratamento adequado para sífilis. “A expectativa é que em 2024 todos os gestores municipais sejam agraciados e consequentemente a população rondoniense”, pontuou.

CERTIFICAÇÃO

A certificação da eliminação da transmissão vertical é uma política pública do Ministério da Saúde, que foi expandida para os municípios, seguindo orientações do Governo do Estado. A Agevisa, por intermédio da Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, desempenha o papel de assessorar os municípios ao longo do ano no processo de qualificação das informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC e-SUS); contribuindo para a busca da certificação almejada.

SELOS DE BOA PRÁTICAS PARA IMUNIZAÇÃO

Outra notoriedade concedida aos municípios que se dedicaram à saúde coletiva foi a premiação com os Selos de Boa Práticas de Imunização, para autoridades sanitárias que se empenharam em aumentar a cobertura vacinal. A premiação foi baseada na avaliação das atividades realizadas no ano de 2022, sendo que 17 municípios conseguiram o Selo Ouro, e seis municípios o Selo Prata. As informações utilizadas na seleção dos premiados foram extraídas do Sistema Nacional de Informação (SNI).

A gerente da epidemiologia da Agevisa, Arlete Baldez destacou que, “os municípios receberam a premiação porque conseguiram alcançar a meta de vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde, com 95% de vacinados. Esse trabalho começou no final de 2021, em face ao grande problema que foi identificado, não só no nosso Estado mas em todo o país, na queda das coberturas vacinais pós-pandemia. O Estado fez um projeto para incentivar os 52 municípios a fortalecer e ampliar a vacinação, melhorar as coberturas vacinais, evitando a volta de doenças que já estão controladas, eliminadas, inclusive erradicadas”, salientou.

A Agência realizou a cerimônia de premiação aos municípios, como forma de incentivar um maior engajamento e comprometimento das equipes com o conjunto de ações que objetivam elevar a cobertura vacinal. Para os municípios premiados com o Selo Ouro foi destinado uma câmara fria para armazenamento de vacinas; um kit de informática completo (computador, impressora, nobreak); central de ar; placa comemorativa e medalhas de ouro para a equipe. Municípios com Selo Prata ganharam um kit de informática completo; central de ar; placa prateada e medalhas.

Fonte: Governo RO