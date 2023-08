Municípios recebem equipamentos agrícolas e Lebrinha anuncia mais R$2 milhões

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou, na última segunda-feira, 21, da solenidade de entrega de implementos agrícolas aos municípios. Esses equipamentos foram adquiridos por meio de recursos do Governo do Estado, atendendo as indicações dos deputados estaduais. A solenidade de entrega aconteceu no galpão do pátio da Regional da Seagri do município de Ji-Paraná (RO).

Ao lado do Secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo e dos prefeitos Alcino Bilac (São Francisco Do Guaporé), Cornélio Duarte (São Miguel Do Guaporé), Armando Bernardo (Seringueiras) e Vanderlei Tecchio (Alvorada do Oeste), a deputada Lebrinha destacou a sua parceria entre o Governo e os municípios com o propósito de impulsionar o crescimento da agricultura em Rondônia. Estes municípios receberam diversos equipamentos por indicação do então deputado estadual Lebrão (União Brasil).

“Ao fornecer essas ferramentas para a agricultura, estamos fortalecendo o setor e gerando oportunidades. Nosso compromisso, com a parceria do governador coronel Marcos Rocha é apoiar os agricultores e impulsionar o crescimento da nossa economia rural”, disse Lebrinha.

A participação da deputada na solenidade acompanhou o seu anúncio, feito no dia 17 de agosto, onde fez encaminhamento de R$ 2 milhões para a compra de equipamentos agrícolas para associações de produtores rurais em Rondônia.

“Esses recursos financeiros e indicações parlamentares são essenciais para que os nossos agricultores e homens do campo tenham as condições necessárias para aumentar suas produções. Ao destinar verbas para a agricultura, estamos investindo no futuro sustentável estimulando o crescimento econômico do estado, em especial para mais prosperidade aos produtores”, concluiu Lebrinha.

Texto e foto: Evandro Moreira / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO