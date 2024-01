Musa do carnaval, Erika Schneider revela como lida com críticas: ‘Tento me blindar’

Assumidamente vaidosa, Erika critica a pressão social para os físicos femininos. “A sociedade impõe essa ‘perfeição do corpo’ para muitas mulheres. No Big Brother, vimos essa questão de ‘perfeição do corpo’ ser debatida. Muitas musas e rainhas também enfrentam esses julgamentos. As pessoas julgam o corpo, a idade… Vimos, recentemente, a Paolla Oliveira, que é uma mulher maravilhosa, ser julgada pelo físico e pela idade”, diz.

No ensaio para as lentes do fotógrafo Leandro Muller e beleza assinada por Renato Mendes, Erika usa um look com os versos "Bate forte coração que emoção quando ela pisa a passarela", um dos icônicos sambas já apresentados pela Águia de Ouro. Neste ano, a agremiação paulistana tem como enredo "Nas Ondas do Rádio", celebrando os 100 anos de rádio no Brasil, completados em 2022. "Desfilo à frente de um carro que representa uma rádio mais moderna, tecnológica. A fantasia vem nessa pegada moderna e o look está em fase de provas."