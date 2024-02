Museu da Memória Rondoniense está aberto a visitações com programação anunciada para fevereiro

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) desenvolve ações voltadas à Campanha “Sua vida vale mais!”, que visa intensificar a conscientização da sociedade, por meio de medidas educativas nas vias com altos índices de sinistros de trânsito. A simulação de um sinistro, para chamar a atenção do público quanto aos cuidados que devem ser mantidos para maior segurança, foi realizada no Espaço Alternativo, em Porto Velho, na sexta-feira (2). Inicialmente, as ações iniciarão na Capital e serão estendidas para os municípios.

A simulação de um sinistro envolvendo uma moto e uma caminhonete na Avenida Jorge Teixeira, no fim da tarde, foi observada atentamente pelo público. A simulação envolveu duas pessoas que ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). Uma das vítimas, o motociclista, precisou de atendimento avançado devido à gravidade do caso. A outra, a motorista da caminhonete, ficou presa às ferragens e teve que ser retirada com o uso de equipamentos especiais. Ambas foram levadas ao pronto socorro mais próximo, atendendo aos mesmos procedimentos colocado em prática em caso de situação real.

O objetivo da ação foi mostrar as consequências de uma imprudência no trânsito. Segundo o médico do Samu, Rodrigo Bastos, a intenção foi sensibilizar as pessoas quanto à importância de respeitar as leis e as normas de segurança. “Queremos evitar que essas cenas se repitam na vida real. Por isso, pedimos que todos sejam prudentes e cuidadosos ao dirigir ou atravessar a rua”, ressaltou.

AÇÕES SIMULTÂNEAS

Além da simulação, o Detran/RO executou outras atividades educativas simultâneas, como blitz, pit stop, ação performática e orientação para pedestres e ciclistas em pontos estratégicos da Avenida Jorge Teixeira. Com uma tenda educativa no Espaço Alternativo, as crianças se envolveram em brincadeiras lúdicas com desenhos, pinturas, arte na pele, dominó e sequência lógica de trânsito. Os bonecos Vidinha e Ligadinho fizeram a alegria da garotada. No domingo (4), a simulação de resgate foi realizada com apoio do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) e contou com um grande número de pessoas, que atentamente acompanharam o resgate das “vítimas” do sinistro.

Aproximadamente 200 servidores do Detran/RO participaram do lançamento da Campanha, que contou ainda com o apoio e a parceria de diversas instituições, como a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO), Batalhão de Polícia Trânsito (BPTran), Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica (Politec), Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Liga Acadêmica de Cirurgia Trauma e Emergência de Rondônia (Lacitre), o Núcleo de Operações Aéreas (NOA), e o Serviço Móvel de Urgência (Samu).

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes expressou sua satisfação com a atuação conjunta das instituições e agradeceu a participação da população. “Estamos trabalhando juntos para construir um trânsito mais seguro e consciente. Parabéns a toda equipe”, evidenciou.

A diretora de Escola Pública de Trânsito (EPT), Junaia Freitas ressaltou a abrangência e o cuidado do Departamento na formação de uma cultura de respeito no trânsito. “Uma ação que valoriza e preserva vidas. Parabéns a todos os participantes”, concluiu.

Fonte: Governo RO