Museu fará mostra imersiva sobre Capela Sistina e Michelangelo em SP

A maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina e os afrescos do artista Michelangelo (1475-1564), uma das obras mais famosas da história da arte mundial, chega neste mês de janeiro ao MIS Experience, em São Paulo. A partir do dia 28 de janeiro, o espaço vai apresentar a mostra Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina – A Exposição em São Paulo, uma grandiosa experiência imersiva, com projeções no teto e nas paredes do espaço. A atração fica em cartaz até o dia 30 de abril.

Com mil metros quadrados e 14 salas expositivas, a exposição convida o público a entrar na Capela Sistina sem precisar viajar até o Vaticano. A sala que será dedicada à imersão contará com recursos de animação e sonorização para promover um mergulho do visitante nas obras de Michelangelo. Cada grupo de afrescos criado pelo pintor renascentista italiano serão detalhados para o público que visitar a mostra.

A Capela Sistina é uma das capelas do Palácio Apostólico da Cidade do Vaticano, onde está localizada a residência oficial do Papa. Ela fica dentro dos Museus do Vaticano e é considerada uma das maravilhas do Renascimento: sua fama se deve principalmente pela decoração em afrescos, em particular os da abóboda e o da parede atrás do altar com o Juízo Final, que foram pintadas por Michelangelo entre 1508 e 1512 e, depois, entre 1536 e 1541. Na Capela Sistina há também obras de outros grandes artistas como Sandro Botticelli.

Além da reprodução dos afrescos pintados por Michelangelo, a mostra apresenta ainda curiosidades sobre a Capela Sistina, além de uma reprodução do ateliê do artista renascentista, com manuscritos, réplicas de esculturas e desenhos. As réplicas das esculturas, entre elas, a Madonna de Bruges, foram produzidas em Florença, na Itália e homologadas por instituições italianas.

O espaço reserva ainda uma sessão dedicada ao Conclave, a reunião dos cardeais para a escolha de um novo Papa, e uma réplica da chave da Capela Sistina, que foi trazida diretamente do Vaticano. A curadoria é de Luiz Cesar Marques Filho.

Os ingressos para a mostra começaram a ser vendidos desde ontem (5) pelo site. Crianças até sete anos de idade terão entrada gratuita. A entrada também será gratuita às terças-feiras.