Músicas, comidas típicas e muita animação mudam rotina de idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Porto Velho

Um mês após prestigiarem o maior evento folclórico da região Norte, o “Arraial Flor do Maracujá”, em Porto Velho, os idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula tiveram uma noite diferente, na última sexta-feira do mês de julho, com a realização de mais um evento que integra a política do Governo do Estado de inserção social e cultural das pessoas vulneráveis em Rondônia.

A direção da Casa do Ancião, subordinada administrativamente à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, preparou uma programação especial, com muita música e comidas típicas que marcam as festas tradicionais juninas e julinas, tudo atendendo às particularidades de cada um. O evento contou com a apresentação de dança com os idosos, grupo Rádio Farol, a Banda Forró Madeira e Top Banda, encerrando com um bingo.

Para a titular da Seas, Luana Rocha, além da descontração e diversão, essas atividades servem para preservar a cultura desses idosos, com o envolvimento nas quadrilhas e uso dos trajes característicos das festas caipiras. “Sem dúvidas é um momento especial que tira os idosos da rotina e promove a socialização com o público externo”, ressaltou.

Além da integração e interação dos idosos institucionalizados com a comunidade, o diretor da Casa, Pedro Zimmermman reforçou que, os eventos especiais são meios de assegurar os direitos sociais, de cidadania, dignidade, bem-estar e à vida. “O Arraial da Casa do Ancião foi um evento memorável, marcado pela alegria dos idosos e a interação com o público presente. São momentos como este que ficam registrados em nossos corações”, ressaltou.

A Casa do Ancião é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, que conta atualmente com 25 abrigados, porém, devido às limitações de saúde, 22 foram levados para o espaço de eventos no bairro Eldorado, entre eles dona Isabel, vestida de noiva; dona Ilza, a Maria Bonita; e o senhor Pinheiro, o dançarino.

Fonte: Governo RO