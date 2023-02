MUTIRÃO – Com liberação da estrada, Prefeitura retoma os serviços de limpeza no Cemitério Santo Antônio

Local de sepultamento necessita constantemente de ações regulares de limpeza

Com a liberação do tráfego na Estrada do Santo Antônio no último fim de semana, a Prefeitura de Porto Velho retomou, nesta terça-feira (7), os serviços de limpeza no maior cemitério do município.

O local faz parte do cronograma regular de limpeza urbana da capital. O acesso ao cemitério estava comprometido desde o dia 26 de janeiro, quando um grande volume de água rompeu a tubulação e abriu uma cratera em um trecho específico da via. Com a recuperação parcial da estrada, os trabalhos no Cemitério Santo Antônio foram retomados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb).

Com cerca de 250 mil metros quadrados de extensão, o local precisa receber, constantemente, serviços de limpeza que garantam o acesso aos túmulos, como a roçagem da vegetação, capinagem, rastelagem e o recolhimento do lixo.

Já a limpeza dos túmulos e sepulturas, de acordo com o Código de Posturas Urbanas do Município, continua sendo responsabilidade dos familiares que agora voltam a ter acesso ao cemitério com a liberação da estrada.

Com a permanência do período chuvoso, a Prefeitura pede que a população continue a evitar o descarte incorreto do lixo, tanto ao longo da estrada quanto no interior do cemitério, que registra atualmente mais de 95 mil sepulturas.

