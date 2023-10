MUTIRÃOPrefeitura de Porto Velho segue com limpeza nos cemitérios para o Dia de Finados

Equipe técnica da Semed acompanha implementação da metodologia “Teaching at the right” nas escolas de Porto Velho

Visando atestar o desempenho de alunos na recomposição da aprendizagem na idade certa, equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e os parceiros Elos Educacional e Instituto Gesto visitam a região do baixo Madeira para acompanhar a implementação da metodologia “Teaching at the right” nas escolas de Porto Velho.

No mês de junho deste ano, a Semed, em parceria com o Instituto Gesto e o apoio da Elos Educacional, lançou o Programa “Banzeiro do Saber”. Essa ação, cujo objetivo é implementar a metodologia “Teaching at The Right Level”, que na tradução significa “Ensino no Nível Correto”, é uma iniciativa intensiva de Recomposição de Aprendizagem para estudantes de escolas ribeirinhas que já apresentaram grandes defasagens educacionais.

A metodologia americana “Teaching at The Right Level” é reconhecida internacionalmente como uma abordagem inovadora para melhorar a qualidade da educação, inclusive, no ano de 2022, a titular da pasta de educação, Gláucia Negreiros, esteve participando de um curso especializado sobre essa abordagem na renomada Universidade de Harvard, nos EUA.

“Com base em evidências científicas, essa abordagem busca desenvolver habilidades básicas, tanto de Língua Portuguesa quanto de Matemática, em alunos que estão atualmente entre o 3º e o 7º ano, e que apresentam grandes defasagens de aprendizagem”, definiu Gláucia.

COMO FUNCIONA

No primeiro semestre, os professores das nove escolas participantes do projeto receberam formações sobre como aplicar a metodologia. Agora, os técnicos da secretaria e os parceiros técnicos, vão realizar a segunda rodada de acompanhamento presencial para poder auxiliar as equipes que estão desenvolvendo as ações do programa Banzeiro do Saber nas unidades escolares do baixo Madeira.

“Estamos animados com a oportunidade de poder observar na prática como o projeto está sendo desenvolvido nas escolas. O acompanhamento presencial é fundamental para que os gestores e professores se sintam apoiados e possam trazer dúvidas sobre a implementação do projeto. É uma etapa chave para que os ajustes sejam feitos e para que alcancemos os resultados de aprendizagem almejados”, contou Everton Farias, gestor de projetos do Instituto Gesto, que participará das visitas.

PARCEIROS

O Instituto Gesto é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a melhoria da educação em comunidades ao redor do país. Com base em evidências e parcerias estratégicas, o instituto busca implementar abordagens inovadoras que tragam resultados significativos para a aprendizagem dos estudantes.

A Elos Educacional é uma empresa especializada em consultoria educacional, focada na implementação de metodologias inovadoras em escolas. Com uma equipe experiente de profissionais da área da educação, a Elos Educacional tem como missão apoiar instituições de ensino na busca pela excelência pedagógica e no desenvolvimento pleno dos estudantes.

As visitas às escolas do Banzeiro do Saber vão acontecer nos dias 6, 7, 8 e 9 de novembro. São elas:

● Escola Henrique Dias

● Escola Francisco J. Chiquilito C. Erse

● Escola Deigmar Moraes de Souza

● Escola Heitor Villa Lobos

● Escola Ermelindo Brasil

● Escola Ana Adelaide Grangeiro

● Escola Padre Francisco José Pucci

● Escola Francisco Braga

● Escola Castro Alves Local: Porto Velho – RO

Os temas abordados serão a “Recomposição das aprendizagens”, “Metodologia Teaching at the Right Level”, “Acompanhamento Pedagógico, e “Gestão pública”.

Texto: Géri Anderson

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO