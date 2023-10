Na 2ª edição especial, “Rondônia Cidadã” realiza mais de 400 atendimentos para pessoas que cumprem pena em liberdade

O Governo do Estado de Rondônia realizou na quinta-feira (5), mais uma edição destinada a um público específico, em Porto Velho. A ação foi direcionada às pessoas que cumprem pena em liberdade e são atendidas pela Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso – Acuda. Ao todo foram 413 atendimentos diversos.

A ação foi realizada por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras, e os serviços mais procurados foram emissão de Registro Geral – RG; 2ª via do Cadastro de Pessoa Física CPF; Carteira de Trabalho Digital; atendimento médico com clínico geral e dermatologista; orientações da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE/RO e do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Uma das beneficiadas pelos serviços ofertados, considerou a ação governamental uma ótima oportunidade para ser consultada por um clínico geral e dermatologista, tendo antes passado por aferição da pressão arterial e teste rápido de glicemia, além de atendimento psicológico. Juntamente ao esposo que a acompanhava, ainda aproveitou para receber orientações nutricionais para o neto.

A titular da Seas, Luana Rocha, ressaltou sobre a ação, “entendemos que as ações de cidadania precisam estar acessíveis a todas as pessoas, por isso promovemos ações mais específicas, voltadas ao público que apresenta maior dificuldade de acesso”, pontuou.

Além da emissão da 1ª e 2ª vias de RG, 2ª via do CPF, 2ª via do Título de Eleitor e 2ª via da Certidão de Nascimento ou Casamento, o programa estadual também levou para a Acuda serviços como assistência jurídica, Passe Livre para pessoa idosa ou com deficiência, corte de cabelo masculino e feminino, Carteira de Trabalho Digital, abertura da conta gov.br, Seguro-Desemprego, cadastramento no programa Geração Emprego, entre outros essenciais.

Um outro beneficiário do programa afirmou estar aguardando senha para fazer a 2ª via do RG e depois passar pelo clínico geral, enquanto acompanhava o atendimento de outro beneficiário, conseguiu emitir a 2ª via do RG e aproveitou para cortar o cabelo e conhecer melhor os outros serviços do Rondônia Cidadã, buscando verificar qual o serviço que estava necessitando no momento.

Criada em 2001 como instituição sem fins lucrativos, a Acuda atua com vários programas reconhecidos nacional e internacionalmente, como o Vida Livre, que atende adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; o Iluminar, com foco nas pessoas privadas de liberdade; e o Patronato Penitenciário “Casa de Passagem Divina Luz”, que atende os egressos do sistema prisional e a comunidade em geral.

Com a proposta de fomentar essas ações, no início deste ano o governo do Estado assinou, por meio da Secretaria da Justiça – Sejus, Termo de Convênio no valor de R$ 458.143,46 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) com a associação.

Fonte: Governo RO