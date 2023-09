Na abertura da Semana da Pátria, Governo de Rondônia destaca compromisso com desenvolvimento do Estado e da Nação

A abertura da Semana da Pátria ocorreu na sexta-feira (1º), no Palácio Rio Madeira – PRM, que faz parte da programação especial, preparada pelo Governo de Rondônia em comemoração dos 201 anos de Independência do Brasil, possui um significado histórico para a Nação, que se tornou livre e soberana. A solenidade reuniu forças militares estaduais e federais, além de servidores das diversas secretarias do Estado.

O evento começou com o hasteamento da Bandeira Nacional e Pavilhão dos Estados por militares da Casa Militar, na área central do Palácio Rio Madeira. Após, houve a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, conduzido pelo estudante paratleta Danilo Silva, que é deficiente visual e foi campeão no Pan-Americano de Judô, neste ano. Houve o acendimento da “Pira da Pátria” e a cerimônia foi abrilhantada pela presença das bandas da Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO e da 17ª da Brigada de Infantaria de Selva.

Para o estudante Danilo Silva, o momento foi especial e único, por representar o estado de Rondônia. ‘‘Consegui alguns feitos nas competições de Judô, e hoje fui premiado em poder acender a pira olímpica. É um momento que lembrarei para sempre, por ter tido a oportunidade de participar da abertura da Semana da Pátria do nosso Estado, que está em constante evolução. O Governo de Rondônia vem fazendo um brilhante trabalho e tenho certeza que nosso Estado se tornará ainda melhor’’, enfatizou. Leia Também: Fórum Estadual de Mudanças Climáticas acontece em Porto Velho nesta quinta-feira, 7 ORGULHO NACIONAL O governador em exercício e secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, Sérgio Gonçalves, ressaltou que nesta data tão importante para a Pátria, a maior demonstração de patriotismo de um estado é contribuir para uma sociedade mais próspera, com bem-estar para seus cidadãos. ‘‘Patriotismo é buscar a excelência no nosso trabalho, é um ato de bravura, e desde 2019, o nosso governador Marcos Rocha imprimiu um modelo de gestão de desenvolvimento econômico, que se reflete em indicadores econômicos de destaque nacional, em relação à abertura de empresas, empregos, geração de riqueza, e de melhor distribuição de renda. O Governo do Estado está promovendo avanços inéditos nos últimos anos’’, ressaltou Sergio Gonçalves.

O comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general Flávio Mathias parabenizou a comemoração da Semana da Pátria pelo Governo de Rondônia, e destacou que mais que uma comemoração de uma data registrada nos livros de História, o 7 de Setembro de 1922, são 201 anos como uma Nação independente, fruto de muito trabalho e sacrifícios do seu povo. ‘‘É um feito daqueles que nos antecederam e nos legaram essa nação. É importante rememorar esse passado e refletir sobre a nossa missão como geração atual, que é de ter um Brasil cada vez melhor, e principalmente preocupados com a responsabilidade do país que vamos entregar para a próxima geração’’, afirmou. Leia Também: Governo de Rondônia estabelece horários para dias de jogos da Seleção na Copa do Mundo de Futebol Feminino CERIMÔNIA Para o secretário subchefe da Casa Militar, coronel PM Alexandre Viana, a Casa Militar planejou e alinhou toda a organização das comemorações da Semana da Pátria, atendendo aos direcionamentos do governador Marcos Rocha, de promover a valorização do patriotismo. ‘‘Hoje fizemos a abertura da Semana da Pátria com esta brilhante solenidade, com o hasteamento das bandeiras, que exaltam os valores do patriotismo e reforça o quanto o Brasil vem se desenvolvendo, sobretudo o nosso Estado, que conquistou indicadores que elevam o nome de Rondônia perante o Brasil e o mundo”. O secretário subchefe da Casa Militar destacou que as comemorações continuam com a Corrida da Independência, que acontece no domingo (3), iniciando às 5h30, com a entrega de alimentos não perecíveis, e o desfile de 7 de Setembro, às 8h.

DESFILE

O tradicional Desfile da Independência vai ocorrer na próxima quinta-feira (7). De acordo com o diretor da Casa Militar, Clodomar Rodrigues, o desfile será realizado durante o período da manhã, a partir das 8h. No evento irão desfilar estudantes de 11 escolas estaduais e quatro municipais, no trajeto da Avenida dos Imigrantes, entre as Avenidas Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira) e Avenida Jorge Teixeira. Em seguida também farão parte do desfile, as forças militares, como Marinha do Brasil – MB, Exército Brasileiro – EB, Força Aérea Brasileira – FAB, Polícia Federal – PF e Polícia Rodoviária Federal – PRF, Polícia Militar – PMRO, Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO e outros órgãos de Segurança, estaduais e municipais, encerrando com o desfile de entidades civis, como instituições religiosas, maçonaria e bombeiros civis.

