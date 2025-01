NA MESMA NOITE – POLÍCIA MILITAR RECUPERA DUAS MOTOS FURTADAS EM VILHENA

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) recapturou mais um foragido da justiça nesta terça-feira, 7, na cidade de Buritis. O homem, que tinha um mandado de prisão em aberto oriundo do estado do Espírito Santo (ES) por crime de homicídio cometido em 2012, foi localizado e preso em sua própria residência situada na rua Janair de Paula Neto, no setor 06.

O mandado de prisão foi expedido em março de 2024 referente ao homicídio de uma mulher morta à facadas, namorada do suspeito, na época do crime. Desde então, o homem identificado como G. S. M. estava escondido e vivendo tranquilamente longe das vistas das autoridades de segurança pública e do poder judiciário.

O fugitivo já foi julgado e condenado, mas conseguiu se evadir do sistema prisional e buscou abrigo na região do Vale do Jamari, especificamente em Buritis. Após informações do possível paradeiro, a PMRO iniciou diligências no município.

Policiais do serviço de inteligência (P-2) do Comando Regional de Policiamento IV (CRP IV) tiveram êxito em localizar e prender o infrator, tendo apoio da guarnição de serviço para conduzir o preso à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e registrar a ocorrência de recaptura de foragido.

Fonte: Seção de Comunicação Social (P-5) da CIPO

Foto: ilustrativa

Fonte: PM RO