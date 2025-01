Na piscina, Marina Ruy Barbosa exibe anel de mais de R$ 6 milhões: ‘Milagres 40 graus ‘

Depois de Bruna Marquezine se pendurar em um coqueiro com João Guilherme, a atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, mostrou força e elasticidade ao ficar de ponta cabeça, também em um coqueiro, em um momento de praia no entardecer desta sexta-feira (3).

A cena foi gravada em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. “Luz do sol”, disse Flávia, citando a música de Caetano Veloso que usou como trilha sonora de seu posts.

A atriz passou a virada do ano em Milagres com o marido, Otaviano Costa, e as filhas, Giulia Costa, de 24 anos, e Olívia, de 13. “Maravilhosa no paraíso”, elogiou uma seguidora. “Eu adoro essa mulher “, declarou outra. Confira: