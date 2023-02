Na posse de deputados, Affonso defende harmonia entre poderes

A deputada Ieda Chaves (União Brasil) agradeceu em discurso a todos os que trabalharam por sua eleição. “Agradeço a minha família, aos meus amigos e colaboradores, que nos apoiaram, que sempre estiveram comigo e se dedicaram, incansavelmente nas eleições de 2022. Muito obrigado por tudo e por prestigiarem esse momento especial”.

Para a deputada, “estar aqui é o sim para o resultado de trabalhos que realizamos ao longo de anos, com o apoio de centenas de voluntários, mesmo sem mandato. É o sim para bandeiras que defendo, sim para as propostas e compromissos para contribuir para o bem estar social da nossa gente”.

Segundo ela, “Rondônia disse sim e eu também disse sim quando, há 30 anos decidi morar aqui. Outro momento importante é o sim e o meu casamento com o Hildon Chaves, que me inspira. Quero pautar meu mandato pelo caráter, compromisso e transparência, que são suas características. Tenho certeza, que ao final de meu mandato, você estará orgulhoso de mim, como sou orgulhosa de você”.

Ieda Chaves reforçou que “ética, transparência, retidão e lisura fazem parte das nossas vidas. Com certeza, serão os pilares de meu mandato. Sou mãe de Beatriz e Guilherme, filhos desta terra. Aqui, realizei meus maiores sonhos. Quero, diante de tudo isso, dizer outro sim para Rondônia. Sim, estou pronta para retribuir tudo de bom que essa terra me deu, dizer sim para todo o povo de Rondônia, em especial os 24.667 que votaram em mim”.

Ao concluir, a deputada afirmou que “serei a voz de cada um dos rondonienses, na Assembleia Legislativa. Buscarei contribuir para ações em defesa das mulheres, crianças, idosos e causas animais. Estarei atenta aos projetos de lei, fiscalizarei as obras do Governo e estarei ao lado do que for melhor para a nossa gente”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz