Na retomada das atividades após recesso forense, presidente do TJRO visita Fórum Geral César Montenegro

A volta do atendimento nas unidades do Poder Judiciário de Rondônia, após o recesso forense, foi marcada pela visita do presidente do Tribunal de Justiça(TJRO), desembargador Raduan Miguel Filho, ao Fórum Geral César Montenegro, em Porto Velho. A unidade, a maior do Poder Judiciário no Estado, concentra o primeiro grau de jurisdição. Na visita, o magistrado reafirmou o compromisso de garantir uma gestão participativa.

Acompanhado da juíza auxiliar da presidência, Valdirene Clementele, o desembargador percorreu algumas unidades. Em seguida, visitou o diretor do fórum, o juiz Jorge Luiz Gurgel do Amaral e o juiz titular da Vara de Penas e Medidas Alternativas, Sérgio William Domingues Teixeira. Na ocasião, buscou conhecer o funcionamento e os desafios das unidades para planejamento de ações estratégicas.

No local, o presidente também prestigiou um encontro com militares que atuam na segurança institucional.“A gestão deve ser sempre assim. Um auxiliando o outro para formarmos uma corrente de energia boa com o foco na melhoria da prestação jurisdicional”, destacou. O tenente-coronel João Paulo França dos Santos, que ministrou uma oficina aos militares, agradeceu a acolhida e o prestígio da visita do chefe do Poder Judiciário à turma em formação.

