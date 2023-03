Na Tribuna, Ieda Chaves destaca o Dia Nacional dos Animais e pede mais apoio à causa

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) fez questão de fazer uso do seu tempo no pequeno expediente da sessão legislativa desta terça-feira (14), para destacar o Dia Nacional dos Animais. A data é marcada para sensibilizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser ofertados aos animais domésticos e silvestres.

Segundo a parlamentar, não poderia deixar de externar o seu amor pela espécie que convive com os seres humanos e ofertam amor e carinho, sem pedir nada em troca. “Hoje, infelizmente, nós temos que evoluir muito e não dá para evoluir como sociedade deixando os nossos animais à margem como vem acontecendo”, disse.

Ieda Chaves informou que a prefeitura de Porto Velho, por exemplo, já faz um trabalho e que está avançando com o passar dos anos. Mas, para ela, ainda é necessário contar com o apoio de todos. “Eu digo que os animais sentem como a gente: sentem dor, frio, fome, só que não falam”, observou ela. “Se a gente andar na vida, elas acabam ficando invisíveis para a gente e sofrem”, acrescentou.

Apelo

A deputada reforçou na tribuna a necessidade de ampliar esforços na luta e na tarefa de ofertar mais atenção à causa, principalmente na criação de políticas públicas para atender a questão. “Esta é uma bandeira que espero contar com todos vocês e que possamos mudar esta triste realidade muito em breve”, concluiu.

Legislação

De acordo com a legislação do Brasil, quem maltrata animais, sendo eles cães ou gatos (bater, deixar sem comida, sem água, sem abrigo, preso, abandonar, entre outros), comete um crime. A punição, de acordo com Lei 14.064/2020, pode ser de 2 a 5 anos de reclusão.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO