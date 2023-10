NACC conta com apoio da Energisa no show “Clássicos do Mundo” que acontecerá dia 13 deste mês

O Governo de Rondônia promove na quinta-feira (5), o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas em Porto Velho. O debate acontecerá no auditório Jerônimo Santana, localizado no 9º andar do prédio Rio Pacaás Novos, no Palácio Rio Madeira – PRM, sede do Governo do Estado.