Nada dos autores do atentado à Havan; Rondônia 1º lugar em exportação de carne no Norte; e mais de um assassinato por dia na Capital

Foram 16 assassinatos em 15 dias. Mais de um a cada 24 horas. A violência se mantém em Porto Velho, principalmente com a guerras das facções, cada uma tentando dominar uma área popular da cidade, para impor suas próprias leis, colocando na condição de reféns centenas e centenas de famílias. Mas muitos crimes ocorreram por bebedeiras, por feminicídio (embora este tipo de assassinato tenha diminuído, em relação ao ano passado) e até por pura crueldade, como foi o caso de um mendigo morto a pedradas, no centro da cidade.

Neste tipo de crime brutal e inesperado, pouco podem fazer as autoridades policiais. No restante, a resposta tem sido bastante forte, por parte do governo. No último final de semana, apenas em ações da sexta-feira, os registros mostraram que a guerra à bandidagem será longo e exigirá muito trabalho, investimentos e pessoal. Para se ter ideia, a PM registrou, em poucas horas, mais de 100 pessoas abordadas; armas e até uma granada de efeito moral foram apreendidas, além de carregadores e munições. Quatro foragidos dos presídios foram presos.

No domingo, mais um caso desses: um preso que estava com tornozeleira eletrônica a retirou a, ao participar de uma bebedeira, matou seu amigo a facadas. A PM, a Civil, toda a s=estrutura da segurança pública do Estado, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e até da Polícia Federal, estão lutando contra o crime, numa cidade em que a violência diminuiu, mas nunca a níveis suportáveis.

O Estado investiu pesado em armamentos, em valorização dos policiais, em equipamentos de última geração, alguns como grandes novidades, como a enorme carreta adquirida que será colocada em pontos estratégicos, onde há mais ocorrências, principalmente na proteção dos moradores dos conjuntos habitacionais populares, onde a bandidagem tomou conta.

Falta agora um detalhe importante, Mais que isso: vital, para se começar a ter uma vitória real sobre o crime: mudar drasticamente as leis brasileiras, que defendem apenas o direito dos bandidos; acabar com cenários como as audiências de custódia, onde só o criminoso pode falar; ampliar as penas e, de uma vez por todas, acabar com saidinhas e benefícios penais, principalmente para os bandidos perigosos. Sem este pacote e sem o apoio de todo o Judiciário, não haverá mais paz para nossa Rondônia e nem para nosso país!

MDB SE PREPARA PARA A ELEIÇÃO MUNICIPAL E, EM PORTO VELHO, PODE SER A NOIVA DA VEZ NA CORRIDA PELA PREFEITURA

Na corrida pela sucessão municipal de Porto Velho, o MDB pode ter participação importante. É um grande partido, sempre com participação destacada nas eleições municipais e, neste ano eleitoral, ele tem ainda um cacife especial em Porto Velho: é presidido pelo experiente Williames Pimentel, que já concorreu à Prefeitura e foi deputado estadual, embora tenha cumprido só uma fração do seu mandato, por estas injustiças que eventualmente são cometidas pela Justiça Eleitoral. Pimentel, aliás, tem sido procurado por vários grupos políticos, dos mais diversos partidos, para uma eventual parceria na disputa de outubro. Ele está conversando com todos, mas, é claro, a definição de como andará o MDB na corrida pela cadeira de Hildon Chaves (aliás, um dos que conversa com Pimentel) a decisão somente será tomada a partir de meados de junho, quando começam as convenções. Há ainda uma ala importante do partido que gostaria de fazer uma aliança com o PT, na medida em que o principal nome da sigla, o senador Confúcio Moura, é aliado de primeira hora do atual governo lulista. Caso opte por este caminho, o MDB pode indicar um cabeça de chapa, com um petista como vice ou o contrário, dependendo do andamento da situação e das pesquisas que, certamente, serão realizadas à época certa. Organizado e com muitas lideranças, o MDB pode ser a noiva da vez, na corrida municipal porto-velhense. Aguardemos para ver!

ANO LETIVO DO ESTADO COMEÇA EM 8 DE FEVEREIRO COM A VOLTA DE 200 MIL ESTUDANTES. SEDUC ANUNCIA AVANÇOS NA EDUCAÇÃO

Mais de 200 mil alunos, quase nove mil professores em 405 escolas. Esses são os números que envolvem a volta às aulas nas escolas estaduais. As informações foram dadas pela titular da Seduc do Estado, a secretária Ana Pacini, ao participar do programa Papo de Redação da TV, neste sábado passado, com os Dinossauros Everton Leoni, Beni Andrade, Juacy Louro Júnior, Jorge Peixoto, Hiran Gallo e Sérgio Pires. Durante boa parte da atração, a Secretária respondeu perguntas dos membros da mesa dos Dinos e também dos telespectadores. Uma das inovações que mereceram elogios, anunciadas por Ana Pacini, foi a decisão da Seduc de permitir que, para os casos de crianças especiais, com algum tipo de deficiência, os pais possam escolher a escola que querem que elas frequentem. A secretária também confirmou a manutenção das escolas com administração militarizada, mas com comando e professores civis, decida pelo próprio governo Marcos Rocha, embora em nível federal, não haja mais apoio a elas, por parte do atual governo. Ela também destacou os pesados investimentos que têm sido feitos na educação estadual, como a compra de notebooks para todos os professores e as melhorias físicas em dezenas de escolas.

ZERO RESULTADO: UM MÊS DEPOIS, NÃO HÁ QUALQUER PISTA SOBRE DUPLA QUE INCENDIOU A ESTÁTUA DE 1 MILHÃO DE REAIS DA HAVAN

Mais de um mês depois, não há qualquer pista sobre a dupla que incendiou a estátua da Loja Havan, localizada na avenida Jorge Teixeira/BR 319, numa zona nobre da cidade. A dupla incendiária utilizou uma moto para chegar ao local, foi filmada executando o crime mas, além de suspeitas de que o incêndio foi praticado por duas mulheres, nenhuma nova informação foi divulgada pela polícia. O empresário Luciano Hang, o famoso Véio da Havan, chegou a anunciar uma recompensa de 100 mil reais para quem desse alguma pista do ato de vandalismo contra a estátua, mas até hoje não houve qualquer denúncia, ao menos oficialmente, chegou a ele ou às autoridades policiais. Qual teria sido o motivo do incêndio? Teria conotação política, já que Hang é um conhecido bolsonarista ou o ataque teria a ver com pessoas que trabalharam na empresa e estariam descontentes com a saída da Havan? Por enquanto, a sempre eficiente polícia rondoniense, que esclarece a grande maioria dos casos que investiga, não tem nenhuma resposta concreta sobre quem praticou o crime. A reconstrução da estátua está nos planos de Hang. O custo é de aproximadamente 1 milhão de reais, segundo ele relatou à imprensa.

GOVERNADOR INTERINO, SÉRGIO GONÇALVES DESTACA A COLHEITA DE BONS FRUTOS E DIZ QUE “RONDÔNIA ESTÁ NO RUMO CERTO”!

Mais uma vez, Rondônia esteve, até essa quarta-feira, sob o comando de Sérgio Gonçalves, o vice-governador interino, já assumiu outras vezes, sempre com a preocupação de dar continuidade ao trabalho e manter esta terra de Rondon em trilhos tranquilos. A pedido deste blog, Sérgio Gonçalves comentou mais esse período à frente de um dos Estados que mais crescem no Brasil. ““É um privilégio poder assumir interinamente a cadeira de Governador em Exercício, dando condições para que nosso Governador se ausente de forma segura e tranquila. Nessa posição, damos continuidade ao trabalho de forma plena conforme a direção do Governador. Levantamos cedo e dormimos mais tarde. O trabalho está em nossa rotina e é uma forma de buscar retribuir a confiança dos eleitores, que votaram em nós. Rondônia tem atingido positivamente inúmeros indicadores de desenvolvimento econômico de forma muito superior à média nacional. Isso é fruto de decisões importantes que o Governador Marcos Rocha tomou no primeiro mandato de governo e que, dia após dia, estamos colhendo os bons frutos. Ainda temos muitos desafios, mas Rondônia continua crescendo e está no rumo certo”. Gonçalves, que também é titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que tem tido resultados bastante positivos na atual administração, será o Governador titular pelo menos nos últimos meses do mandato, quando Marcos Rocha deve deixar o cargo para disputar uma cadeira ao Senado.

EM OUTUBRO, MAIS DE 150 MILHÕES VÃO ÀS URNAS PARA ELEGER QUASE 70 MIL PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS

Os números são imensos. Mais de 58 mil vereadores. Mais 5.568 prefeitos e 5.568 vice-prefeitos. No total, 69.139 os eleitos por cerca de 150 milhões de brasileiros aptos a irem às urnas, nas eleições municipais de outubro próximo. O número total de candidatos para todos os cargos, podem ser multiplicados por até dez vezes. Ou seja, quase 700 mil brasileiros correndo atrás do voto na disputa deste final de ano. No caso dos vereadores, os vencimentos, no país, começam em 5.60 0 reais nas pequenas cidades até algo em torno de até mais de 21 mil reais, afora as verbas de gabinete que, em São Paulo, por exemplo, chegam a até 130 mil reais. Em Porto Velho, a novidade em relação à Câmara Municipal é o aumento de duas cadeiras para 2024. São hoje 21 e, na eleição de outubro, elas elegerão 24 concorrentes. Os valores na nossa Câmara estão dentro da média, algo em torno de 20 mil reais, com verba de gabinete batendo nos 30 mil reais. Já em relação a prefeitos, a remuneração deles, em média, deveria ser próximo a 28 mil reais, mais ou menos 20 salários mínimos. No ano passado, pelo menos oito deles recebiam acima de 30 mil reais, a maior parte no Sul e Sudeste. Não estão computados aí, obviamente, tudo o mais a que eles têm direito como ajuda de custo, verbas especiais e outras.

NOSSA EXPORTAÇÃO DE CARNE PARA MAIS DE 60 PAÍSES CHEGA EM QUARTO NO PAÍS E LIDERA EM TODA A REGIÃO NORTE

Há mesmo o que comemorar. O governador Marcos Rocha foi às redes sociais para destacar que Rondônia é hoje o quarto maior exportador de carne do país. Nossa pecuária, que hoje reúne um rebanho de mais de 18 milhões e 300 mil cabeças de gado, livres da aftosa sem vacinação, o sexto do país, perdendo apenas para os dois Mato Grosso, para Goiás, Minas e Pará. No ano passado, segundo dados oficiais do IBGE, a produção agropecuária do nosso Estado faturou nada menos do que 21 bilhões de reais, mais de uma vez todo o orçamento para 2024, que é de 16 bilhões e 400 milhões. Ou seja, 30 por cento a mais. “Rondônia está crescendo cada vez mais! O Estado subiu no ranking de exportação de carne bovina, com quase 10 por cento da carne bovina nacional exportada saindo daqui de Rondônia. Com isso alcançamos o quarto lugar no ranking de exportação do Brasil. Já na região norte estamos em 1° lugar”, festejou. Rocha exaltou que a liderança na região norte e a colocação no país, é resultado de parcerias entre o Governo e os trabalhadores do setor e reforçou o compromisso de sua gestão para continuar fazendo crescer a pecuária, bem como a agricultura do Estado. Nossa carne vai para mais de 60 destinos do mundo, mas com destaque especial para os negócios feitos com os Estados Unidos e a China.

TRABALHANDO DURO, PACELE PARTICIPOU DIRETAMENTE DOS AVANÇOS NOS DISTRITOS E EM BAIRROS DA CAPITAL

São três em um: vice-prefeito, presidente da Câmara de Porto Velho e, ainda, um atuante vereador, tanto na cidade quanto nos distritos. Márcio Pacele é um personagem em ascensão na nossa política. Ele considera seu mandato, no ano passado, recheado de resultados e avanços. Dedicou, por exemplo, boa parte dele para apoiar os distritos, onde há grande dificuldade de chegarem os serviços públicos. Conseguiu ajudar em serviços como melhoria da infraestrutura, iluminação pública, regularização fundiária e outros benefícios, como por exemplo, a instalação de Correios onde este serviço básico simplesmente não existia. Em Porto Velho, Pacele destaca uma série de melhorias conquistadas. Por exemplo, no bairro Agenor de Carvalho, que há dez anos era apenas um assentamento e que hoje é uma referência na Capital. O bairro, aliás, foi criado através de projeto do próprio Pacele. Em parceria com parlamentares e ex-parlamentares, conseguiu emendas que resultaram em serviços importantes, como drenagem, calçadas e outros serviços no bairro Cidade do Lobo e ruas do bairro Três Marias, com emenda do ex-deputado Mauro Nazif. Também é de Nazif (com contrapartida de três milhões de reais da Prefeitura) emenda de cinco milhões para diversas obras no Parque Amazonas. Com recursos do deputado Maurício Carvalho, será construído, a pedido de Pacele, um Centro Esportivo no distrito de Extrema e com dinheiro vindo de emenda da ex-deputada Mariana Carvalho, uma fábrica de bloquetes e manilhas em Nova Califórnia. Márcio Pacele não para. E avisa: terá muito mais neste 2024 que está começando!

