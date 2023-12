Naiara Azevedo revela o ex sempre dizia palavras negativas: ‘Ninguém por mim’

Nesta sexta-feira (22), Naiara Azevedo participou do programa “Encontro” e, durante o papo com Patrícia Poeta, a cantora decidiu abrir o jogo sobre as acusações de violência contra seu ex-marido, Rafael Cabral.

Naiara relatou ter vivido momentos difíceis com o ex e revelou que precisou ter muita coragem para denunciá-lo para a polícia: “Eu guardei muita coisa, até porque foram dez anos de relação, mas não queria deixar uma imagem negativa sobre o meu ex-marido. Porém, tem uma hora que a gente vê que realmente não dá mais”, iniciou ela.

“Ouvi dele, durante anos, que eu não tinha família, que ninguém me amava, que eu não tinha ninguém por mim, que minha carreira estaria acabada se não fosse ele. Disse que ia acabar com a minha carreira e também com a minha vida. Enfim, eu ouvi isso por diversas vezes, principalmente em momentos de briga”, continuou.