Nancy Pelosi descarta tentar reeleição à liderança democrata na Câmara

Official Photo by Wang Yu Ching / Office of the President – 03/08/2022 Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi

Nesta quinta-feira (17), a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi , de 82 anos, disse que não vai se candidatar novamente ao cargo de liderança do Partido Democrata. A decisão vai marcar o fim do período de Pelosi à frente dos democratas , onde está desde 2019, quando ainda era líder da oposição ao ex-presidente Donald Trump .

De acordo com ela, isso abre espaço para líderes mais jovens do partido. “Não irei concorrer à reeleição da liderança dos Democratas no Congresso”, disse ela em discurso na Câmara . “Para mim, chegou a hora de ver uma nova geração assumir a cúpula Democrata, que eu tanto respeito, e estou tão grata que muitos esperam concorrer por esta imensa responsabilidade.”

A decisão ocorre após projeções apontarem para a maioria da Câmara ser composta pelo Partido Republicano . Em decorrência das eleições de meio de mandato, que ocorreram no último dia 8, os republicanos vão assumir o controle da Câmara dos Representantes em janeiro deste ano .

Ao se preparar para fazer o anúncio e durante seu discurso, Pelosi foi aplaudida por colegas. A política já foi presidente da Câmara duas vezes e não deixará de ser deputada.

Na fala, ela se referiu à Câmara como “solo sagrado” e o “coração da democracia americana”.

Na ocasião, Pelosi se lembrou de quando visitou o Capitólio pela primeira vez, ainda criança, na época em que seu pai foi empossado como membro da Câmara.

“A democracia americana é majestosa, mas é frágil. Muitos de nós aqui testemunhamos nossa fragilidade em primeira mão, tragicamente. E, portanto, a democracia deve ser sempre defendida de forças que desejam prejudicá-la”, disse Pelosi, em referência ao ataque ao Capitólio pelos apoiadores de Donald Trump em 6 de janeiro de 2021 .

Fonte: IG Mundo