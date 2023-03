Não entendo por que, diz sobrevivente de acidente que matou 4 mulheres

Reprodução Analu sobreviveu ao acidente de carro





Analu Mendes Mali , de 29 anos, foi a única sobrevivente deu m grave acidente que aconteceu na última sexta-feira (10). Ela estava passando de carro pela BR-163 com outras quatro amigas, quando ocorreu uma colisão, fazendo com que tivessem vítimas fatais.

Segundo familiares da jovem, Analu foi levada para a Santa Casa de Campo Grande e teve que passar por duas cirurgias, sendo uma no braço direito e outra no intestino. Depois dos procedimentos, ela acordou da sedação e perguntou sobre as amigas, recebendo a informação que todas tinham morrido.

Os parentes relatam que a mulher se questionou o motivo de ter sido a única a sobreviver. Além disso, Analu soube contar todos os detalhes do acidente.

“Esperávamos que ela não soubesse, mas quando ela acordou ela disse que se lembrava de tudo, das primeiras pessoas que chegaram para socorrer, como foi o momento da colisão e já tinha consciência de que as amigas tinham perdido a vida”, falou um familiar em entrevista para o G1.

Analu era muito amiga das quatro pessoas que morreram. O quinteto viajava com frequência.

Apesar do susto, a jovem não corre risco de vida e deve deixar a UTI ainda nesta segunda-feira (13), passando a ficar no quarto do hospital.

O acidente

Carolina Peixoto, Kaena Guilhen, Letícia de Mello e Laís Moriningo e Analu Mendes, de 28 e 29 anos, tinham como destino a cidade de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, para festejar o aniversário de uma amiga na sexta (10).

Porém, a motorista do veículo tentou fazer uma ultrapassagem em faixa contínua e bateu em outro carro, que era conduzido pelo padre Wagner Divino, que atua na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio.

O religioso teve ferimentos leves e recebeu alta. Já Carolina, Kaena, Letícia e Laís não resistiram e morreram.

O caso foi parar nas mãos do delegado de Jaraguari, que encaminhou a ocorrência para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. As autoridades vão investigar o episódio.





Fonte: IG Nacional