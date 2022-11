“Não pode ficar só na discussão teórica”, diz Lula na COP27

Reprodução / CNN Brasil – 16.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursando na COP27

O presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira (17) durante reunião com representantes de movimentos sociais brasileiros na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito , que o evento “não pode ficar só na discussão teórica”.

“O fórum da ONU não pode ficar só na discussão teórica, pois muitas coisas aprovadas não serão colocadas em prática”, afirmou Lula.

“Sempre que nos alertam (sobre o clima) temos algo a fazer”. E acrecentou: “Voltar a ser eleito (presidente) e em uma estreia internacional em um espaço da ONU me deixa feliz. Discutir o clima… Eu fiquei feliz”.

Bárbara Gomes, representante do Engajamundo, entregou uma carta com demandas ao petista, que durante seu pronunciamento defendeu uma governança global para cumprimento das decisões e compromissos relacionados ao clima.

Segundo Lula, além da responsabilidade fiscal, é preciso pensar em responsabilidade social e que, além da meta de inflação, é preciso ter meta de crescimento.

Fonte: IG Mundo