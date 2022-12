Reprodução/redes sociais – 28.11.2022 ‘Não viajamos escondidos’, diz mulher de Eduardo Bolsonaro

A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Heloisa Bolsonaro, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (01), para se pronunciar sobre a polêmica em torno da viagem do casal ao Catar, sede da Copa do Mundo.

De acordo com Heloisa, a viagem começou a ser planejada há um ano e foi paga em parcelas. “Não houve ônus para a Câmara nem jatinho privado, como a esquerda já começou a inventar”, disse.

Segundo Heloisa, o parlamentar viajou para supostamente dialogar com autoridades internacionais. “Eduardo é uma figura que transita muito bem internacionalmente (…) hoje é o único brasileiro que consegue ser recebido pelas maiores autoridades mundiais”.

Nesta segunda-feira, Eduardo Bolsonaro alegou não teria viajado para assistir a Copa, mas para distribuir pen drives com “a verdade sobre o Brasil”.

Na publicação, Heloisa saiu em defesa de Eduardo. “Quem está zombando dos ‘pen drives’ não faz a menor ideia que certas conversas e certos assuntos só podem ocorrer pessoalmente e com conteúdos em mãos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional