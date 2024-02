NAS LEIS TERRORISTAS DAS FACÇÕES, NÃO HÁ FEMINISMO OU DIREITOS HUMANOS. ELES APENAS MATAM, SEM LIGAR PARA A VIDA DE NINGUÉM

Algumas das vítimas são apenas pessoas cuja única culpa é viver em comunidades pobres, dominadas pela violência, pelo tráfico e pelas facções criminosas. Outras o são por terem envolvimento direto com a bandidagem e com o crime. Nos últimos anos, no país inteiro, vários assassinatos de jovens mulheres foram cometidos em nome de um pretenso desrespeito às facções. Aqui nesta Rondônia progressista, mas onde, também uma parcela da população vive sob o domínio do medo, não é diferente. Nos últimos tempos, vários casos foram registrados. Uma das mais jovens assassinadas com maior teor de crueldade, morava no Orgulho do Madeira e ousou usar uma camiseta de uma facção inimiga. Tinha apenas 15 anos. Pouco mais que uma criança. Foi trucidada por um grupo de bandidos e bandidas, teve o cabelo cortado a faca e depois foi morta. Aconteceu num dezembro, há mais de três anos. No mesmo conjunto, oura jovem havia sido vítima da brutalidade, algum tempo antes. Neste último final de semana, outro evento dessa magnitude de maldade ocorreu em Ariquemes. Uma mulher jovem, envolvida com os grupos de traficantes (era conhecida como “Loirinha do Tráfico”!) foi a nova vítima. Depois de gravar um vídeo no final do ano passado, anunciando que iria trocar a facção Comando Vermelho para voltar ao PCC, seu antigo grupo, ela foi morta no meio da rua, com mais de dez tiros. Uma dupla de motoqueiros a perseguiu e a executou. Os bandidos fugiram e o corpo da mulher, de cerca de 25 anos, ficou estirado no chão. Há casos de jovens que tiveram um pouco de sorte. Foram perseguidas, agredidas, ameaçadas, mas acabaram saindo vivas, embora fiquem com as sequelas do terror pelo resto da vida.

A covardia e a crueldade são parceiros dos membros das facções. Os que as dirigem, geralmente de dentro das cadeias, dão ordens diretas para as execuções. Os que não cumprem a tenebrosa missão, entram para a relação dos que serão executados e o são, mais cedo ou mais tarde. A covardia contra mulheres é imensa, porque ali não tem feminismo, não tem direitos humanos, não tem lei. Muitas delas são vítimas inocentes, mas tantas outras se envolvem com os bandidos, com o tráfico, com o crime. As primeiras morrem sem a compreensão do terror que as cerca. As outras sabem bem do perigo e que suas vidas serão curtas. Já os executores e os mandantes, esses estão se lixando para a vida humana, seja de homens ou mulheres. Eles são a lei!

TAXA E RECOLHIMENTO DE LIXO: PREÇO DAS CAÇAMBAS TRIPLICOU E SHOPPING ESTÁ PAGANDO 66 POR CENTO A MAIS COM A PRIVATIZAÇÃO

Empresas de Porto Velho estão chiando com o aumento considerável nos gastos com o recolhimento de lixo na cidade, depois que o Lixão foi privatizado e acabou o da Vila Princesa. Os custos chegaram com força também ao morador comum, que além de um reajuste pesado no IPTU e na Taxa do Lixo, tem que pagar, por exemplo, três vezes mais pelo aluguel de uma caçamba de recolhimento de detritos nas casas. O aluguel médio que custava em torno de 150 reais saltou para 450 reais, para resíduos recicláveis e quase mil reais para resíduos sólidos. As empresas fornecedoras das caçambas, alegam que houve um salto na cobrança da tonelada depositada no depósito da empresa privada, localizado depois da ponte do rio Madeira, na BR 319. Um dos maiores protestos vêm do Porto Velho Shopping, que pagava, antes, cerca de 270 mil reais anuais para a taxa do Lixo e recolhimento e agora passou a pagar mais de 410 mil reais/ano, com um aumento médio de 100 mil reais a mais para o depósito do seu lixo no novo local da empresa contratada pela Prefeitura. Um aumento próximo a 66 por cento. Não há informações sobre a fórmula dos cálculos para as novas cobranças e nem dos critérios para os cálculos do IPTU e da nova Taxa do lixo.

QUANTO CUSTARÁ UMA CAMPANHA PARA PREFEITO E VEREADORES? HÁ QUEM JURE QUE OS GASTOS REAIS SÃO BEM DIFERENTES DOS QUE SERÃO DECLARADOS

Quanto vai custar uma campanha para a eleição a uma Prefeitura como a de Porto Velho? E para a disputa de uma das 23 vagas à Câmara de Vereadores? Claro que os números oficiais, que serão encaminhados para a Justiça Eleitoral serão uns, mas a realidade será bem outra, como se sabe nesta questão que é histórica. Quem conhece o assunto a fundo se nega a falar publicamente sobre ele, mas há quem diga que uma campanha para disputar o comando da maior cidade do Estado, poderá custar entre 5 milhões e 8 milhões de reais. Há quem aposta que pode ser até mais. O número verdadeiro, claro, jamais se saberá. Já para a corrida por vagas na Câmara Municipal, é voz corrente (mas sempre em cochichos, porque ninguém fala abertamente sobre o tema) há quem considere que uma campanha vigorosa, com todo o aparato necessário, pode bater na porta dos 700 mil reais, embora haja apostas veladas, claro, de que chegará a 1 milhão de reais. Mesmo com toda a fiscalização, mesmo com a dureza com que o TRE rondoniense trata as prestações de contas, tanto dos partidos quanto dos candidatos, quem tem experiência em corridas eleitorais sabe que a gastança é sempre muito maior do que a declarada. E ainda há outra questão muito difícil de comprovar: a compra de votos. Quem vive neste meio, sabe do que se está falando. Ela sempre aconteceu e vai acontecer de novo. Como provar? Ah, daí são outros 500!

CONFÚCIO PERCORRE O ESTADO FORTALECENDO O MDB E DIZ QUE “POLÍTICA NÃO É PARA VAGABUNDO, PARA LADRÃO!”

O senador e ex-governador Confúcio Moura, que nunca perdeu uma eleição, está se movimentado pelo Estado, para que seu partido, o MDB, tenha candidatos às prefeituras e às Câmaras municipais em todas as cidades rondonienses ou, onde não for possível, participar de chapas para a disputa. Em seu blog, Confúcio conclama as comunidades a escolher nomes de lideranças que possam disputar o pleito. Também lembrou que com a mudança na legislação eleitoral, não há mais como ter alianças entre partidos. Em Ariquemes, sua cidade, por exemplo, os partidos podem lançar apenas 12 candidatos para as 11 vagas existentes. O senador, único político com mandato hoje, em Rondônia, aliado ao governo do presidente Lula, visitou nada menos do que 13 cidades em 15 dias, tentando cooptar o maior número possível de lideranças para seu partido, o MDB. Depois de exaltar a importância da oposição, ao analisar a política como um todo, Confúcio mandou um recado, certamente, sem deixar claro a quem ele é direcionado: “a política é boa. Não é para vagabundo, para ladrão. A política é para gente compromissada com o município. Então é isso!”.

BR 364 TERÁ 5 BILHÕES E 400 MILHÕES EM INVESTIMENTOS, MAS APENAS 138 QUILÔMETROS SERÃO DUPLICADOS. E OS PEDÁGIOS?

Mesmo com a privatização da BR 364, num trecho de aproximadamente 688 quilômetros, do sul do Estado até a Capital, a duplicação de toda a perigosa rodovia não está nos planos. Os investimentos previstos pelo governo federal, de mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais, preveem, no projeto inicial, a duplicação em cerca de 138 quilômetros, exatamente nas áreas consideradas as mais perigosas, desde próximo à saída de Vilhena até os viadutos de acesso a Porto Velho. Outros 200 quilômetros de faixas adicionais, chamadas de terceiras faixas, também estarão dentro do Projeto. Nele, haverá recursos para conclusão, com toda a qualidade exigida, de rodovia entre a BR 364 e o Porto da Capital, na rodovia hoje parcialmente asfaltada, no Anel Viário da cidade, chamado oficialmente de “Expresso Porto”. Tudo isso já foi aprovado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), embora dependa ainda do OK do Ministério dos Transportes e do Tribunal de Contas da União. O que ainda não está claro no projeto inicial da privatização é quantos pedágios serão implantados; em que trechos e quais os valores aproximados que serão cobrados. Numa notícia anterior sobre o assunto, a informação é de que haveria pelo menos dois pedágios em Porto Velho: um próximo aos viadutos e outro no “Expresso Porto”. Em breve se terá informações mais concretas sobre o assunto.

RODOVIAS FEDERAIS MATARAM 5.621 BRASILEIROS NO ANO PASSADO. NOSSA BR 364 AJUDOU A SE CHEGAR A ESTE NÚMERO RECORDE EM SEIS ANOS

· Por falar em BRs, há um dado assustador sobre elas, relacionadas com o número de vidas perdidas em acidentes, no ano passado. Incluindo nossa BR 364 e outras rodovias federais rondonienses, onde houve mais de uma dúzia de vítimas fartais (a Polícia Rodoviária Federal local não informou o número exato) o total superou os 5.600 mortos. Aliás, o total de acidentes de trânsito nas BRs nacionais em 2023, foi o maior dos últimos seis anos, mesmo com todas as campanhas feitas, com o aumento da fiscalização e de multas e com a constante presença da PRF e suas equipes, espalhadas por todo o território nacional. A soma de vidas perdidas chegou a 5.621, o que representa um aumento de 3,34 por cento em relação ao registrado em 2022. O total de acidentes também subiu: no ano anterior, 64.547 e cresceu para 67.658 no ano passado, com uma alta de 4,82 por cento. A quantidade de feridos aumentou 7,33 por cento em comparação a 2022: passou de 72.971 para 78.322. Na análise, cerca de 60 mil acidentes foram registrados nas rodovias federais, e em primeiro lugar entre as 10 mais perigosas está a BR-101, em Santa Catarina, com 529 acidentes e 16 mortes. Os principais motivos de tantos mortos e tantos feridos, alguns que sobrevivem, mas ficam com sequelas para toda a vida, são bem conhecidos: desrespeito total à sinalização, velocidade exagerada, ultrapassagens em locais proibidos. São os mesmos motivos que tornam a BR 364 em Rondônia como a nossa Rodovia da Morte, embora a BR 101, no sul do país, seja a campeã nacional de vítimas fatais no trânsito.

BATALHA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E JOVENS: PACELE LIDERA INICIATIVA NA CÂMARA DE PORTO VELHO

A proteção das crianças e adolescentes é questão vital para o mandato do vereador Márcio Pacele, presidente da Câmara Municipal de Porto Velho e vice-prefeito da sai cidade. O tema tem apoio de todos os vereadores, aliás. Nas sessões da Câmara, ele tem voltado ao assunto sempre que possível, para lembrar projetos e emendas que atendam esse segmento dos mais importantes da nossa comunidade, sempre defendendo o fortalecimento do Disque Denúncia, o Dique 100, para receber denúncias de quaisquer atos de violência ou agressão contra as crianças ou adolescentes. Pacele, aliás, tem enfatizado a importância de fortalecer os instrumentos legislativos que garantem direitos fundamentais e aprimoram o funcionamento dos serviços de proteção aos pequenos e aos jovens. O vereador apresentou, na semana passada, projetos que buscam ampliar a divulgação e o acesso ao Disque 100, destacando que este é “um canal vital para denúncias de violência contra os jovens. Ele destacou a necessidade de conscientização e mobilização da população para o uso efetivo desse recurso, que desempenha um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Pacele concluiu, lamentando que “a violência contra o público infanto-juvenil é uma realidade preocupante e que exige ações enérgicas por parte das autoridades e da sociedade como um todo”.

“CRIMES MENORES?” BANDIDOS ATACAM EM PLENA LUZ DO DIA NO CENTRO E BAIRROS DA CAPITAL

O noticiário policial em Porto Velho está eivado de assaltos à mão armada, inclusive em plena luz do dia. Parece que desde que o governo brasileiro começou a defender uma reavaliação de prisões para crimes menores (embora ainda não se saiba exatamente como seriam avaliados tais delitos, porque para as vítimas, crime é crime!) a bandidagem soltou a franga. Em pleno centro da Capital, criminosos assaltaram duas pessoas e levaram tudo. Uma outra família foi atacada na frente de sua casa e foi feita uma “limpeza” nela, mesmo com um bebê em seu carrinho, correndo risco de ser baleado. Um motorista de Uber, mesmo sem reagir, foi agredido,, amarrado e jogado no porta-malas do próprio carro, onde ficou trancado até conseguir se soltar e pedir socorro. Em muitos dos casos, as câmeras que existem espalhadas por Porto Velho detectaram os crimes. Só que quando a polícia chegava, os bandidos já estavam pra lá de Marrakesh. Câmeras ajudam, mas não prendem bandidos. Como muitos agem com máscaras, sabendo das câmeras, não podem ser identificados nem posteriormente. Com a bandidagem à solta, protegida por leis vergonhosas (e vem coisa pior por aí!) pobre da população trabalhadora, à mercê desses vagabundos!

PERGUNTINHA

Alguém aí, entre os que gostam de futebol, ficou surpreso com a eliminação do ridículo time da Seleção Brasileira, que ficou fora das Olimpíadas, que, mesmo depois de seguidos fracassos e uma sucessão de derrotas vergonhosas, não mudou seu ridículo treinador?

