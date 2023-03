Nasa acompanha asteroide que pode colidir com a Terra em 2046

Reprodução: Nasa – 09/03/2023 Asteroide 2026 DW

A Nasa , agência espacial norte-americana, acompanha um asteroide recém-descoberto que poderá se chocar com o planeta Terra no dia 14 de fevereiro de 2046. Até o momento, a chance de colisão é 1 a cada 625, no entanto, o número está em revisão diariamente.

De acordo com o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da Nasa, ainda não há motivo para alertas, já que o asteroide tem 50 metros de diâmetro e uma chance ‘muito pequena’ de colidir com a Terra.

“Muitas vezes, quando novos objetos são descobertos, são necessárias várias semanas de dados para reduzir as incertezas e prever adequadamente suas órbitas anos no futuro”, disse a Nasa.

Batizado do asteroide

A agência espacial o batizou de 2026 DW , porque foi descoberto no dia 26 de fevereiro pelo Observatório MAP San Pedro de Atacama, no Chile.

“Os nossos analistas de órbita continuarão monitorando o asteroide 2023 DW e atualizarão as previsões à medida que mais dados chegarem”, afirmou a Nasa.

Atualmente, o corpo celeste está a 0,12 unidades astronômicas do planeta, e circula a uma velocidade relativa de 88 mil quilômetros por hora. Segundo análises, o objeto leva 271 dias para dar uma volta completa em torno do sol.

Fonte: IG Mundo