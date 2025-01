Nasce Aurora Reis Schiviatti, primeira filha de Duda Reis: ‘Minha filha tão amada’

Rebeca Abravanel dividiu com os seguidores um momento especial do filho, Benjamin, que completa 1 ano no próximo dia 13, na companhia do marido, Alexandre Pato, nas férias em Natal, no Rio Grande do Norte. A quinta filha de Silvio Santos (1930 – 2024) mostrou o neto caçula do eterno Rei da TV durante seu primeiro corte de cabelo da vida.