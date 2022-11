Natal de Luz virou uma das principais atrações de final de ano; evento acontece em 1° de dezembro

O Natal de Luz abre oficialmente as comemorações natalinas de final de ano, e tem sido considerado uma tradição para que as famílias presenciem um ambiente decorado e acolhedor. A magia do Natal já faz parte do calendário das famílias de Rondônia e cada atração mostra uma mensagem de comemoração do nascimento de Jesus. A programação está sendo organizada por meio da Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, que está com seus servidores trabalhando desde o dia 6 de novembro, na ornamentação do Palácio Rio Madeira.

O diretor executivo da Sugesp, João Pablo Claudino Lima, ressalta que o evento deste ano vai contar com novas atrações “para promover o brilho natalino e o espírito de união e fraternidade entre as famílias, podendo resgatar o sentimento, símbolo que a data significa, sua importância, que marca o nascimento de Jesus”.

Neste ano, a cerimônia que vai marcar o acender das luzes, será no dia 1° de dezembro, a partir das 17h, no Palácio Rio Madeira – PRM. O evento terá apresentações musicais, danças e corais clássicos, sendo aberto para toda a população prestigiar.

NOVIDADES

Para celebrar o momento, o Governo de Rondônia está preparando toda a área externa da sede do Poder Executivo para que as famílias e turistas possam se reunir e aproveitar o clima de Natal, em um ambiente decorado e acolhedor. Para este ano, o Natal de Luz apresentará toda a estrutura com um formato de como se mostra um céu estrelado, para deixar ainda mais brilhante este evento natalino.

