NATAL – Decoração natalina iluminará reabertura do Parque da Cidade

Evento esportivo mexe com as expectativas dos alunos e moradores

A Copa Zico que inicia dia 30 de novembro está mexendo com a expectativa dos alunos do Programa Talentos do Futuro, especialmente daqueles que moram em localidades distantes da capital Porto Velho, como é o caso dos atletas do distrito de Calama, no baixo Madeira, próximo da fronteira com o Amazonas.

Com objetivo de fazer uma boa apresentação, os atletas estão treinando duro, de olho no troféu de campeão. Para tanto, os treinos foram intensificados, assim como o preparo físico e tático dos garotos. Eles estão até treinando jogadas ensaiadas na esperança de surpreender e superar os adversários. O professor voluntário Effo, do Programa Talentos do Futuro de Calama, destacou que para a Copa Zico a galerinha de Calama está bastante motivada e se preparando fortemente para fazer bonito e vencer as competições.

“Vamos para Porto Velho mostrar o que temos de melhor no Esporte e ver de perto o Zico, ídolo mundial do esporte ”, destacou.

MORADORES

Mas o evento esportivo não está mexendo apenas com os alunos do Talentos do Futuro. Os pais e outros moradores de Calama também esperam uma boa apresentação. Dizem que o distrito tem tradição na modalidade esportiva e já ganhou diversos torneios, inclusive no Interdistrital, promovido anualmente pela Prefeitura de Porto Velho.

“Eles estão muito empolgados porque essa copa traz uma expectativa grande para esses jovens e crianças. A escolinha aqui é bem organizada, tem um grande número de participantes e vem fazendo a diferença. Inclusive os garotos que foram campeões dos Jogos Escolares de Rondônia são todos da escolinha”, comentou o empresário e morador de Calama, Lagenilson Silva.

O filho dele, João Guilherme, 12 anos de idade, é um dos atletas da escolinha Talentos do Futuro naquele distrito. Esse é mais um motivo para Lagenilson torcer pela equipe, esperando que sejam novamente campeões. Fora isso, o fato de que olheiros de grandes equipes do futebol nacional, inclusive o próprio Zico, estarão observando a garotada para dar novas oportunidades.

COMPETIÇÃO

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho e coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), a competição exclusiva para os atletas do Talentos do Futuro vai reunir 896 atletas, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade, em 64 equipes da capital e dos distritos da BR e baixo Madeira. Os jogos iniciam no dia 30 de novembro com a participação exclusiva dos atletas do Talentos do Futuro da capital e dos distritos. A garotada será dividida nas categorias Sub 11 (9 a 11 anos), Sub 14 (12 a 14 anos) e Sub 17 (15 a 17 anos).Os recursos para a realização da Copa Zico de Porto Velho são provenientes do Município, de emenda parlamentar do deputado federal Léo Moraes e do patrocínio da empresa Urbano Norte.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO