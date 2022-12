NATAL – Iluminação do Parque da Cidade marca abertura do Natal Porto Luz 2022

Portões estarão abertos todos os dias das 17h às 22h

A magia do Natal tomou conta da capital neste sábado (3) com o acendimento das luzes do Parque da Cidade e a chegada do Papai Noel, que marcaram o início do cronograma do Natal Porto Luz 2022. Além de toda a decoração natalina e iluminação, a população pôde contemplar apresentações musicais, teatro infantil, queima de fogos de artifício, brinquedos interativos e demais atrações preparadas para as famílias.

“Este dia foi muito especial para mim e para os meus netos. A iluminação do parque trouxe toda a fantasia e alegria do Natal para as crianças. Na hora que acenderam as luzes foi emocionante. Parabéns à Prefeitura e todas as pessoas envolvidas nessa magia. Que o Natal traga muitas bençãos para todo mundo e especialmente para Porto Velho”, falou a avó Vilma Rivanello, 65 anos, que levou seus cinco netinhos para contemplar a reabertura do parque.

O local passou por uma ampla reforma e revitalização a fim de receber as famílias neste momento das festividades de fim de ano. O parque será aberto todos os dias das 17h às 22h até o dia 6 de janeiro, com ampla programação infantil aos fins de semana até dia 25 de dezembro.

“Nós trabalhamos o ano inteiro para entregar o parque para o Natal. Foram dias de muito trabalho, mas o resultado ficou maravilhoso e realmente conseguimos atender a expectativa do prefeito de entregar o local reestruturado, com brinquedos interativos e decoração surpreendente. É de encher os olhos”, explicou o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Gustavo Beltrame.

Segundo o prefeito Hildon Chaves, a reforma no parque ainda não foi finalizada, faltando apenas detalhes como o asfaltamento do estacionamento para conclusão das obras. “O parque está quase todo pronto e eu tenho certeza que a população vai gostar muito de tudo que preparamos ao longo do ano. O local estará aberto todos os dias com programação para a família e segurança reforçada”, completou o prefeito.

O evento de abertura do Natal Porto Luz 2022 contou com a chegada do Papai Noel, show da Orquestra Villa-Lobos e do cantor Ixã, teatro musical com a equipe da Kira Garcez, ilha temática com personagens infantis e barracas de comidas e artesanatos dos feirantes do projeto Giro Empreendedor. A decoração do parque inclui corredores de led, árvores e ornamentos natalinos iluminados, além de uma árvore de 35 metros de altura com iluminação de led, em que a população pode entrar para tirar fotos.

“O parque é a nova atração da cidade para toda a família. As crianças estão amando e se divertiram muito com as apresentações e os brinquedos. Mesmo nascendo aqui em Porto Velho, nunca vimos esse tipo de iluminação e programação na cidade. Venham todos conferir que está incrível”, contou a publicitária Glenda Batista, que levou os primos para o evento.

Durante a solenidade para acendimento das luzes, o prefeito Hildon Chaves aproveitou seu momento de fala para pedir aos pais que vacinem as crianças contra a pólio, tendo em vista a baixa taxa de imunização na cidade.

Além da Emdur, outras secretarias municipais estiveram envolvidas na preparação do local e das festividades de fim de ano, a exemplo da Secretarias de Obras (Semob), responsável pelo asfalto da pista de caminhada no Parque da Cidade, de Serviços Básico (Semusb) que cuida da limpeza do espaço, de Transportes e Trânsito (Semtran) encarregada da pintura das faixas da pista de caminhada, de Meio Ambiente (Sema) com o plantio de árvores, de Administração (Semad), responsável pelo fornecimento de segurança para o local, da Fundação Cultural (Funcultural) com agendamento da programação cultural do evento, e da Secretaria Geral de Governo (SGG), responsável pela coordenação geral de todos os preparativos para essa inauguração e festa junto à população.

PROGRAMAÇÃO NATAL PORTO LUZ 2022

Domingo (4/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

18h – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

19h – Ballet (Emília Boneca de Pano);

19h30 – Valsa Breve da Escola de Música Municipal;

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h45 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (9/12)

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (10/12)

17h – Marcha Animada (Kira Garcez) ;

17h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

18h30 – Espetáculo Jardim Secreto (Ballet Semdestur);

19h45 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Express Arte (Dança Natal Feliz).

Domingo (11/12)

18h – Banda Musical Escola de Música Laio;

19h – Lançamento do Selo de Natal Estrela 2022 (Correios);

19h15 – Coral Mais Perto (Igreja Mundial);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta- Feira (16/12)

Com a presença do Papai Noel

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (17/12)

Com a presença do Papai Noel

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Espetáculo Teatral (Igreja Quadrangular);

19h30 – Apresentação de Banda Musical (EASOUDS);

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Domingo (18/12)

18h30 – Encontro de Fanfarras e Bandas (Especial De Natal);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h30 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO