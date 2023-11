Espaço foi enfeitado com mais 3.500 componentes e milhares de lâmpadas de LED

A Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), preparou e decorou o Parque da Cidade para o Natal Porto Luz 2023. Para o período de celebração natalina, a Prefeitura realiza uma programação diferenciada para que as famílias possam desfrutar do espaço público em clima de festa e alegria.

Moradora de Humaitá, no Amazonas, Aparecida Amaral ficou encantada com os enfeites de Natal no parque. “A cidade pegou um ponto muito especial, que é o Parque da Cidade, e está muito lindo e encantador. Todo mundo deve vir aqui no espaço e se deslumbrar com tudo isso. Ano passado a gente veio, mas esse ano surpreenderam ainda mais, está tudo muito lindo”, disse.

“Realmente acho surpreendente, ainda mais uma época do ano em que todos vem com a família comemorar e passear com as crianças, pessoas que vêm de fora passar o Natal aqui na cidade, então, é algo muito especial para todos, passar um final de semana, final de tarde para comemorar e ver a iluminação que está perfeita. Em cada ponto que você passa se surpreende cada vez mais, é algo marcante”, comenta Karol Maia.

O espaço recebeu cenografia personalizada, com Papai Noel, presentes, presépio, arco natalino, árvores estreladas, túneis iluminados, entre outros. São todos itens que enfeitam os caminhos dos visitantes com cobertura com luzes. A decoração do parque inclui corredores de LED, árvores e ornamentos natalinos iluminados, além de uma árvore de 35 metros de altura com iluminação de LED, em que a população pode entrar para tirar fotos no interior da árvore.

Riquele Silva, 9 anos, ficou encantada com a magia do Natal. “Estou muito encantada com tudo colorido, muito legal, a árvore de Natal gigante, os enfeites, tem muitas luzes, eu recomendo”, declarou. Samara Gouveia, moradora da zonal Sul, é fiel à visita nesta época do ano ao parque. “Já vim aqui várias vezes, estou hoje aqui com meus filhos, e mudou muito, está tudo lindo, a árvore de Natal, tudo iluminado e muito bonito”.

O parque está localizado na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, e ficará aberto todos os dias das 17h às 22h ,até o dia 7 de janeiro de 2024, com ampla programação infantil gratuita, até dia 25 de dezembro.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

28/11/2023 (TERÇA-FEIRA)

19h ÀS 22h – INTERAÇÃO KIRA GARCÊZ (PISTA DE CAMINHADA)

29/11/2023 (QUARTA-FEIRA)

19h ÀS 22h – INTERAÇÃO BEM´S ANIMADOS (PISTA DE CAMINHADA)

30/11/2023 (QUINTA-FEIRA)

19h ÀS 22h – INTERAÇÃO KIRA GARCÊZ (PISTA DE CAMINHADA)

01/12/2023 (SEXTA-FEIRA)

19h30 ÀS 21h – SHOW KIRA GARCÊZ (PALCO)

02/12/2023 (SÁBADO)

19h ÀS 22h – INTERAÇÃO BEM´S ANIMADOS (PISTA DE CAMINHADA)

03/12/2023 (DOMINGO)

19h ÀS 22h – INTERAÇÃO KIRA GARCÊZ (PISTA DE CAMINHADA)

Texto: Rando Silva

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO