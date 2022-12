Natal Porto Luz – Parque da Cidade é opção de lazer durante segundo fim de semana de programação

Balé infantil, corais e presépio vivente encantaram a população de Porto Velho e de outras localidades

O segundo fim de semana de programação do Natal Porto Luz, no Parque da Cidade, foi de grande movimentação. As apresentações, abertas e gratuitas, começaram na sexta-feira (8) e se estenderam até o domingo (10). E tinha atração para todos os gostos: tanto para quem é de fora do estado e se impressionou com a beleza das luzes espalhadas pelo Parque, quanto para quem curte e aproveita o clima natalino da forma mais tradicional.

A aposentada Maria Lúcia e a professora Katiucha Rodrigues estão em Porto Velho a passeio e incluíram na programação a visita ao Parque da Cidade. Não é a primeira vez que elas estão na capital rondoniense, mas é um passeio que elas pretendem fazer mais vezes até voltar para a cidade onde moram.

“Vim visitar meu filho e minha nora, e também acompanhar a formatura da minha neta. Eles contaram como aqui estava bonito, resolvemos vir e eles não erraram. As luzes, toda a decoração, os personagens que passeiam pelo Parque e tiram foto com a gente, está tudo muito lindo”, resume Maria. “Sou de Recife, volto ainda na próxima semana para a minha cidade e não tenho dúvida de que esse passeio foi um dos mais bonitos que fizemos aqui”, diz a professora.

No sábado, a programação contou com as crianças do balé da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) que encantaram os participantes com espetáculos tradicionais e coreografias inéditas, como a apresentação Jardim Secreto. Na sequência, o teatro musical Kira Garcez trouxe a magia do Natal com representações que contam a história do personagem mais querido pelas crianças, o Papai Noel, e como seria se ele viesse a Porto Velho e mudasse a rota de entrega dos presentes, além de músicas e coreografias tradicionais. A programação foi encerrada com o grupo Express Arte, com a dança Natal Feliz, que levou ao público, além de dança e música, reflexões sobre a data.

As apresentações continuaram no domingo, com a banda musical da Escola de Música Laio em dobradinha com o Coral Mais Perto, com integrantes da Igreja Mundial. O segundo coral a se apresentar foi o “Identidade Teen”, da Igreja Adventista, formado por adolescentes de 10 a 15 anos, que deram início ao projeto antes da pandemia. Atualmente os ensaios são feitos uma vez por semana e o objetivo é, além do incentivo à cultura, manter esses adolescentes longe das situações de risco. “Toda semana nós nos juntamos, ensaiamos e programamos apresentações em vários lugares, não só na nossa igreja mas em outras que desejam levar a nossa música, principalmente dentro deste clima natalino”, explica Leonardo Coletti, regente do coral.

A Liana é mãe da Lorena, de 13 anos, que faz parte do coral. Ela não esconde o orgulho de ver a filha dedicada e apaixonada pela música, o que foi possível através do projeto. “Esse foi um projeto criado também pelas mães dos adolescentes que frequentam a igreja e ver eles assim, dedicados durante uma apresentação, aplaudidos, é motivo sim de muito orgulho. Também é uma forma de incentivá-los a serem sempre melhores”.

Após as apresentações dos corais e da banda no anfiteatro, os visitantes puderam acompanhar a encenação do presépio vivente da igreja São Tiago Maior, que percorreu diversos pontos do Parque com a encenação sobre o nascimento de Jesus.

DIVERSAS OPÇÕES

Além das apresentações, que acontecem nos fins de semana, os visitantes contam com diversos espaços iluminados, decorados e preparados para registro fotográfico, além da árvore com luzes de led com mais de 35 metros, atração principal.

A praça de alimentação, montada no estacionamento do Parque da Cidade, também recebe o projeto Giro Empreendedor, também desenvolvido pela Semdestur. Yara Terço é confeiteira e tem a empresa “As Doceiras” há mais de três anos. É a primeira vez que ela participa do Giro e ressalta o quanto a visibilidade do empreendimento aumenta com a iniciativa. “Nós começamos a trabalhar com doces para ajudar na formação das nossas filhas. Era de segunda a sexta, principalmente com bolos, agora trouxemos outros tipos de doces para o Giro e tem sido maravilhoso, traz mais visibilidade para o nosso trabalho”.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (16/12)

Com a presença do Papai Noel

19h30 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h45 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Sábado (17/12)

Com a presença do Papai Noel

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Espetáculo Teatral (Igreja Quadrangular);

19h30 – Apresentação de Banda Musical (EASOUDS);

20h – Teatro Musical (Kira Garcez);

21h – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Domingo (18/12)

18h30 – Encontro de Fanfarras e Bandas (Especial De Natal);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

17h45 – Marcha Animada (Kira Garcez);

20h30 – Teatro Musical (Kira Garcez);

20h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez).

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO