NATAL PORTO LUZ – Parque da Cidade terá último final de semana de programação natalina

Coral de Libras de servidores da Saúde se apresenta no encerramento, no domingo (25)

A programação cultural do Natal Porto Luz, realizada pela Prefeitura de Porto Velho no Parque da Cidade, encerra neste fim de semana com atrações para todas as idades. Na sexta e domingo (23 e 25), o local contará com apresentações como shows musicais, teatro infantil, presépio vivente e coral de Libras.

Mesmo com a programação cultural encerrando no domingo (25), o parque ficará aberto todos os dias das 17h às 22h até o dia 6 de janeiro para que a população contemple a decoração natalina. A decoração inclui corredores de LED, árvores e ornamentos natalinos iluminados, além de uma árvore de 35 metros de altura com iluminação de LED, em que a população pode entrar para tirar fotos.

O evento de encerramento da programação terá a primeira apresentação pública do Coral de Libras formado por servidores da Saúde de Porto Velho. Além disso, três ilhas temáticas, em pontos fixos, contarão com a presença de personagens infantis populares, como o Pluto, Elsa, Bita, Mickey, Minnie, Bolo Fofo, entre outros, que juntos somam mais de 30 personagens.

Além das apresentações e da decoração de Natal, os visitantes podem contemplar a praça de alimentação que está montada no estacionamento com diferentes opções de comidas, como cachorro quente, pastel, churros, batata frita, milho cozido, sorvete e muito mais.

São 47 ambulantes licenciados junto ao Departamento de Posturas Urbanas (DPU), vinculado à Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) e ainda empreendedores do projeto Giro Empreendedor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur).

PROGRAMAÇÃO

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

18h – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Coral “Noite Feliz” em Libras (Semusa);

19:30h – Teatro Musical (Kira Garcez);

20:30h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO