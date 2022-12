NATAL PORTO LUZ – Programação cultural do Parque da Cidade encerra no dia 25 de dezembro

Shows musicais, teatro infantil e presépio vivente estão entre as atrações do local

No penúltimo final de semana da Programação Natal Porto Luz, realizada pela Prefeitura de Porto Velho no Parque da Cidade, teve atrações para todos os gostos, como shows musicais, teatro infantil, encontro de bandas e a história do nascimento do menino Jesus retratada por meio de um presépio vivente. O parque foi reaberto no dia 3 de dezembro e a programação natalina que vem acontecendo aos finais de semana termina no dia 25 de dezembro.

Durante os três dias deste penúltimo final de semana de programação, além de toda a decoração especial com enfeites, túneis de luzes e a árvore de 35 metros, a criançada e os adultos se deparavam com mais um atrativo: a presença dos personagens lúdicos desfilando pelo parque para fotos ou apenas um abraço.

Três ilhas temáticas, em pontos fixos, contam com a presença de personagens infantis populares, como o Pluto, Elsa, Bita, Mickey, Minnie, Bolo Fofo, entre outros, que juntos somam mais de 30 personagens. Os pequenos não deixaram passar a oportunidade de registrar o momento.

A Maria Eduarda Sotomayor Tavernard, de 7 anos, conta que assiste muitos desenhos e por isso fazia questão da foto, foi ela que pediu aos pais para visitar o parque. “Quando eu vi que o parque estava decorado, pedi para minha mãe para a gente vir e trazer meu amigo. Eu achei muito legal ver os personagens, mas o que eu mais gostei até agora foi da árvore gigante”, comentou a menina.

Já no anfiteatro do parque, as apresentações iniciaram no sábado (17) com a participação do Samuel Barros e Banda, que durante 50 minutos cantaram louvores diversos. Logo em seguida teve início o teatro musical, levando ao palco os personagens lúdicos que durante cerca de 15 minutos encenaram uma história de Natal sobre os ajudantes de Papai Noel que decidem inovar e enviar doces juntos dos presentes, mas para isso, precisam vir a Porto Velho buscar ingredientes para a produção seguida de um musical.

“Nós conseguimos regionalizar a história para as crianças, citando no enredo pontos turísticos de Porto Velho, como a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e as Três Caixas D’água. Nossos personagens foram criados para esse evento de forma exclusiva”, detalhou Gisele Prata, produtora regional.

No domingo, as apresentações no palco iniciaram as 18h30 com o Encontro de Bandas e Fanfarras com a participação da Banda Musical Phoenix, Corporação Musical Leões a Lalá, Fanfarra Tradicional Carmela Dutra, Corporação Musical Águias Negras e Fanfarra Duque de Caxias. Cada apresentação durou cerca de 20 minutos. A plateia vibrava a cada batida e quem assistiu, gostou, filmou e aplaudiu, como a Mirna Maria, que acompanhada da filha Débora Aline, prestigiou o filho Caio Vinícius, que toca quadriton na fanfarra do Carmela.

“Foi maravilhosa a apresentação, eles sempre arrasam. Ele ensaia todos os dias a noite quando sai do serviço. Eu acho muito legal esse tipo de apresentação no parque, em uma programação natalina, tem muita gente que não conhece fanfarras”, comemorou.

Ao término das apresentações das fanfarras foi a vez de prestigiar o Presépio Vivente da Associação São Tiago Maior. Entre personagens e apoio, cerca de 80 pessoas contaram em movimento a mais tradicional história natalina.

ECONOMIA

Além das apresentações que encerram nos dias 23 e 25, quem visita o parque se depara com uma praça de alimentação completa montada no estacionamento. São diferentes opções, cachorro quente, pastel, churros, batata frita, milho cozido, sorvete e muito mais, 47 ambulantes licenciados junto ao Departamento de Posturas Urbanas (DPU), vinculado a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) e ainda empreendedores do projeto Giro Empreendedor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur). Outras opções como brinquedos também estão à disposição.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-Feira (23/12)

Com a presença do Papai Noel

17h – Marcha Animada (Kira Garcez);

17h30 – Musical Jesus Esperança (Igreja Shallon);

18h – Apresentação Animação Bozó e Lelé no Reino do Natal;

19h – Alciréa e Banda Canta e Encanta Especial de Natal;

19h30 – Ilha temática com personagens infantis (Kira Garcez);

20h30 – Presépio Vivente (São Tiago Maior).

Domingo (25/12)

18h – Marcha Animada (Kira Garcez);

19h – Coral – “Noite Feliz” em Libras (Semusa)

19:30h – Teatro Musical (Kira Garcez);

20:30h – Ilha Temática com Personagens Infantis (Kira Garcez).

Texto: Renata Beccária

Foto: Wesley Pontes e Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO