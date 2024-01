Durante 45 dias, aproximadamente 260 mil pessoas visitaram o Parque da Cidade.

A Prefeitura de Porto Velho realizou no último domingo (7) o encerramento do Natal Porto Luz 2023. Durante 45 dias, aproximadamente 260 mil pessoas foram até o Parque da Cidade prestigiar as atrações e decorações natalinas.

A atração, desenvolvida pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que virou tradição nas festividades de fim de ano do município, teve início no dia 25 de novembro, e reuniu uma programação repleta de apresentações musicais, teatrais, shows pirotécnicos e shows de personagens, em um cenário de cores e luzes. A presença do público, em especial das famílias, deixou os visitantes encantados com a decoração.

Para receber a decoração e iluminação especiais, o Parque ficou fechado por cerca de 45 dias, quando equipes da Emdur trabalharam para montar ornamentos, como uma grande árvore de natal com 35 metros de altura e toda iluminada, praça de alimentação, playground, e mais de 3.500 componentes na decoração e milhares de lâmpadas de LED, inclusive com túneis e corredores iluminados, criando cenários especiais para fotografias.

Para o prefeito Hildon Chaves, foi o Natal mais iluminado, mais alegre de todos os tempos em nossa capital. “O Natal Porto Luz aqui no Parque se consolidou como uma tradição em nossa cidade, proporcionando momentos de alegria e confraternização. Agradeço ao empenho de todos que estiveram durante esses 45 dias e, principalmente, a população que esteve prestigiando o Natal Porto Luz, que já é um verdadeiro sucesso em Porto Velho”, disse o prefeito.

“Em mais uma edição, o Natal Porto Luz 2023 no Parque reforça o seu objetivo, que é o de oferecer uma programação voltada para toda a família. Estamos muito felizes com mais um ano de sucesso”, frisou o presidente da Emdur, Gustavo Beltrame.

Após o fim do período natalino, a Emdur informa que o Parque foi fechado na segunda-feira (8), e permanecerá inativo por aproximadamente 30 dias, para a retirada da decoração de Natal.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO