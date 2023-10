Natal sem peru não dá né? então vem comigo que hoje vou te ensinar a fazer esse prato natalino

Antonio Scarpinetti/Unicamp Primeira fase do vestibular Unicamp acontece hoje

A primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 2024 acontece neste domingo (29). Segundo a instituição, estão inscritas 64.705 pessoas, que vão concorrer a 2.537 vagas, em 69 cursos de graduação.

A prova tem tempo de duração de cinco horas e a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta que os alunos cheguem às 12h do horário de Brasília, já que o acesso aos locais de prova só poderá ser feito até as 13h, quando os portões serão fechados.

O endereço do local de realização do exame pode ser consultado no portal da Comvest, basta incluir o número de inscrição ou CPF e a senha do usuário.

A primeira fase do vestibular é composta por 72 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, distribuídas entre:

12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa;

12 questões de Matemática;

7 questões de História;

7 questões de Geografia;

3 questões de Filosofia;

3 questões de Sociologia;

7 questões de Física;

7 questões de Química;

7 questões de Biologia;

7 questões de Inglês.

Cada uma das perguntas vale um ponto.

As provas serão aplicadas em 31 cidades do Estado de São Paulo, além de outras cinco capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

O que levar

Documento original de identidade indicado na inscrição;

Canetas de cor preta em material transparente;

Lápis preto;

Borracha;

Água / sucos;

Alimentos leves / chocolate;

Opcional: Régua transparente e compasso.

O que não levar

É proibida a utilização de aparelhos celulares, relógios e outros equipamentos eletrônicos, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, boné, chapéu e outros elementos não necessários para a realização da prova.

Confira, abaixo, o calendário do Vestibular Unicamp 2024 com as próximas datas:

Primeira fase – 29 de outubro

Segunda fase – 3 e 4 de dezembro

Provas de Habilidades Específicas – 7 a 9 de dezembro

Divulgação da primeira chamada – 29 de janeiro de 2024

Matrícula online da primeira chamada – 30 e 31 de janeiro de 2024

Fonte: Nacional