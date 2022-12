NATAL – Servidores da Saúde podem participar do Coral de Libras

Não é necessário conhecer a língua de sinais para integrar a apresentação natalina

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Divisão Gestora de Educação Permanente (DGEP), convida todos os trabalhadores da rede municipal de saúde para integrar a formação do Coral Natalino de Libras – Língua Brasileira de Sinais. Os interessados em participar não precisam conhecer a língua de sinais.

Os ensaios de preparação estão previstos para iniciar nesta terça-feira (6), das 9h às 11h, na sede da Semusa, auditório do 1° andar. As inscrições serão realizadas diretamente no local do ensaio.

A apresentação natalina está prevista para acontecer na semana de Natal, em data e local a ser divulgado posteriormente, a depender do volume de pessoas que irão compor o coral.

CURSO BÁSICO DE LIBRAS

O curso básico de libras para profissionais da rede municipal da Saúde é uma atividade permanente oferecida pela Semusa desde 2021. Até o momento, 111 servidores já se formaram e estão atuando na facilitação do diálogo com a comunidade surda em suas unidades de lotação.

Segundo a gerente do DGEP, Angelita Mendes, “essa qualificação faz parte dos esforços da Prefeitura de Porto Velho para promover a inclusão social no atendimento aos usuários surdos do sistema de saúde, em cumprimento ao que determina a legislação”.

