Evento visa conscientizar sobre os benefícios da atividade física para a saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida

A última quinta-feira (5) foi marcada por muita diversão, bem-estar e atividades físicas para as alunas que participaram de aulão especial do projeto Viva Bem, em alusão à campanha Outubro Rosa, que visa a conscientização sobre o câncer de mama e a importância da prevenção. As atividades aconteceram na Associação Beneficente Clube de Mães, Idosos, Crianças e Moradores do Bairro Esperança da Comunidade (ASBEMIC), zona leste de Porto Velho.

A ideia do aulão é chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama e a importância da prática de atividades físicas e também realizar a união entre os polos de atividades. A aula de alongamento, trabalho de força e dança foi conduzida pela professora Isa Dias, que reforçou, durante a aula, que a prática de atividade física é um dos fatores preventivos de vários tipos de doença como, por exemplo, o câncer de mama. “A gente faz tudo para que essas meninas tenham a consciência de se cuidar. Cuidar por dentro, por fora, da cabeça, do físico, tudo isso ajuda a melhorar a qualidade de vida.

Durante o ano, o projeto Viva Bem realiza várias atividades em datas comemorativas e o Outubro Rosa não poderia ser diferente. Várias alunas aproveitaram a oportunidade e participaram com algum objeto rosa, a exemplo de laços, chapéus, camisetas e calças.

Para deixar o aulão ainda mais especial, no final tiveram um café da manhã com direito a bolos, tortas, frutas e sucos.

Quem aproveitou a oportunidade foi Fátima Albuquerque, que participa do projeto há dois meses, mas já sabe da importância da prática esportiva. “O projeto Viva Bem é uma excelente opção para Porto Velho, uma aula espetacular e ainda tem uma professora maravilhosa. A atividade física só acrescenta na vida de todos nós”, conclui.

A Edilene Maia participa do projeto há seis meses e quando soube do aulão especial, também fez questão de participar. “O projeto Viva Bem é algo que vem revolucionar, principalmente a saúde da mulher. Já tive muitos resultados, inclusive a eliminação de peso, mas o principal é manter a nossa qualidade de vida, e é isso que a gente vem buscar”, finaliza.

A secretária de Esporte e Lazer, Ivonete Gomes, destacou a importância do aulão e também a prevenção ao câncer de mama. “Cuidar da nossa saúde é fundamental, e unindo com a atividade física contribui para longevidade como também aumenta o nosso bem-estar e qualidade de vida. O Outubro Rosa é muito importante para todos, principalmente mulheres, é necessário cuidado durante o ano todo”, destaca a secretária.

Novidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), já oferece atividades do projeto em seis polos: Ginásio Dudu, Quadra do Nacional, quadra do bairro Esperança da Comunidade, Centro de Artes e Esportes Unificado (Praça CEU), Skate Parque e Parque da Cidade.

A partir de agora a população conta com mais um polo de exercícios, no Ginásio Vinícius Danin, na Vila Olímpica, duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, a partir das 15h.

Para participar é necessário apenas comparecer com documentos pessoais em qualquer desses polos e realizar a inscrição.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO