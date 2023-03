Navios de guerra do Irã atracados no Rio incomodam os EUA

Reprodução: IRIN Navio de guerra atracado no Rio

Os navios de guerra iranianos atracados no Rio de Janeiro desde o último domingo (26) vão permanecer na cidade até o próximo sábado (4). As embarcações são da Marinha da República Islâmica do Irã e estão carregadas de mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e canhões, segundo a agência de notícias Iran Press.

Os transatlânticos foram adquiridos no ano de 2021 pela razão de que a frota naval do Exército iniciou uma missão com o objetivo de dar a volta ao mundo.

A presença dos navios de guerra iranianos na costa brasileira incomoda os Estados Unidos , uma vez que a autorização do vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, vice-chefe do Estado-Maior da Armada foi contra o pedido dos EUA de não acatar a chegada das embarcações.

A embaixadora dos EUA, Elizabeth Bagley, pediu ao Brasil, durante uma coletiva de imprensa em 15 de fevereiro, que não permitisse que os navios atracassem.

“No passado, esses navios facilitaram o comércio ilegal e atividades terroristas, e também foram sancionados pelos EUA. O Brasil é uma nação soberana, mas acreditamos firmemente que esses navios não devem atracar em lugar nenhum”, disse a embaixadora.

Ainda, o senador Ted Cruz, do partido Republicano do Texas, criticou a permissão do Brasil e pediu que sejam aplicadas sanções.

“A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo”, afirmou Cruz em nota.

Os navios

Há dois navios no Rio, o Iris Dena e o Iris Makran.

Iris Dena

94 metros de comprimento,11 metros de largura e pesa de 1.300 a 1.500 toneladas;

Carregado de mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e canhões navais;

O sistema de controle de tiro tem capacidade de interceptar 40 alvos;

Navega por um longo período de tempo;

Pesquisa, detecta, monita e destrói alvos aéreos, de superfície e subterrâneos.

Iris Makran

Considerada a maior embarcação iraniana, com 228 metros de altura, 42 metros de largura e pesa 121 mil toneladas;

Acomoda 80 mil toneladas de combustível e 20 mil toneladas de água, fazendo com o que o navio consiga dar a volta ao mundo em 93 dias;

sistemas de guerra eletrônica instalados;

Pode acomodar até cinco helicópteros em seu convés ao mesmo tempo e é considerado um navio logístico.

Fonte: IG Nacional