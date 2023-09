NEGÓCIOS Prefeito Hildon Chaves destaca a inauguração da agência do Sicredi em Porto Velho

Chegada da agência reforça o fomento ao crédito e o cooperativismo no município

A inauguração da agência do Sicredi em Porto Velho, ocorrida nesta terça-feira (19), foi destacada pelo prefeito Hildon Chaves, que ressaltou a importância de a cooperativa contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social do município.

“A chegada do Sicredi na capital é mais uma importante ferramenta para promover a expansão da nossa cidade, com o fomento ao crédito para empreendedores ampliarem seus negócios, e também para a atividade rural. Porto Velho está em franca expansão e a chegada dessa nova e moderna agência é mais uma prova de que o município se consolida na atração de mais investimentos, pois temos muito ainda a crescer”, afirmou o prefeito.

“O Sicredi chega para promover a justiça financeira na comunidade e entre os associados de Porto Velho. Introduzimos uma inovação na gestão de recursos, bem como na oferta de produtos e serviços no âmbito das instituições financeiras. No entanto, o alcance do Sicredi vai além do aspecto financeiro, uma vez que representa apenas um dos pilares. O verdadeiro poder do Sicredi reside na sua ampla extensão, abrangendo não somente o campo financeiro, mas também se estendendo ao âmbito social e à estreita ligação com os associados”, ressalta Jorge Abreu, gerente da agência em Porto Velho.

O Sicredi está presente com agências em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, trazendo benefícios através do cooperativismo de crédito. Apostando em Rondônia, o Sicredi projeta aumentar sua presença, com a abertura de cinco novas agências nos próximos nove meses. Com a inauguração da agência Porto Velho a instituição completa 21 pontos de atendimento físico aos associados.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

SMC

Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Prefeitura de Porto Velho – RO