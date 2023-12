Nelsinho Piquet e Patsy Zurit trocam alianças em cerimônia luxuosa: ‘Muito’

Parece que o Papai Noel já está distribuindo presentes por aí! Na tarde desta quinta-feira (21), Viih Tube e Eliezer presentearam suas funcionárias com presentes de natal, mas uma delas, foi abençoada com um carro, já que ela, era a única que dependia de transporte público para ir trabalhar e por conta de mudança do casal famoso, a moça dependia muito de um veículo para continuar trabalhando com a família.

Nas redes sociais, a ex-BBB exibiu o momento em que reuniu as colaboradoras na garagem com direito a papai noel e tudo mais. E claro, que, o bom velhinho foi representado por nada mais nada menos que o papai de Lua.

“Hoje foi um dia muito especial, presenteamos nossa funcionária”, legendou a famosa, que divulgou o vídeo do momento em que a felizarda recebe o veículo, que é um Renault Sandero, avaliado em cerca de R$ 83 mil. Eliezer, que se se fantasiou de Bom Velhinho, também comemorou a oportunidade: “Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa pra quem trabalha com a gente”. Confira o momento emocionante: