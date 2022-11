Nespresso lançará cápsulas de café à base de papel compostável

As exportações brasileiras de milho seguem em ritmo intenso. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), nas primeiras semanas de novembro, já foram exportadas 2,28 milhões de toneladas do grão, com média diária de escoamento de 286 mil toneladas.

Caso esse desempenho se mantenha, até o fim deste mês, os embarques podem somar 5,7 milhões de toneladas em novembro, o que seria o dobro do volume escoado no mês período do ano passado.

Segundo com os pesquisadores do Cepea, apesar do bom andamento da safra verão e da proximidade da finalização da colheita nos Estados Unidos, a demanda internacional vem sendo impulsionada por dificuldades logísticas enfrentadas no Mar Negro e pela redução na produção da União Europeia, devido à seca.

Fonte: AgroPlus