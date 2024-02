Netanyahu recusa proposta de cessar-fogo e fala em eliminar o Hamas

U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu recusou uma nova proposta de cessar-fogo

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de cessar-fogo do Hamas, nesta quarta-feira (7). Em comunicado divulgado para a imprensa local, o líder israelense afirmou que a guerra será encerrada apenas quando conseguir uma vitória “absoluta” contra o grupo terrorista palestino. No entendimento do premiê, o triunfo é questão de “meses”.

Na última terça-feira (6), o Hamas havia concordado com a proposta de trégua, que também contemplaria a libertação dos reféns remanescentes, além de uma ajuda humanitária para os palestinos que vivem em Gaza.

Ao saber da recusa de Netanyahu, os líderes do Hamas declararam que o movimento mostra que Israel busca apenas protagonizar conflitos na região. A guerra está completando quatro meses nesta quarta-feira.

A expectativa é que, nesta quinta-feira (8), Catar, Estados Unidos e Egito se reunam para elaborar um novo termo de cessar-fogo. Até o momento, mais de 27 mil palestinos morreram em decorrência do conflito.

Já Israel, por sua vez, conta 1.200 mortes, sendo a maioria no ataque do 7 de outubro. Além disso, cerca de 100 israelenses ainda estão sendo feitos de reféns por membros do Hamas – antes de alguns acordos entre as partes , este número chegou a 253.

Fonte: Internacional