Nevascas deixam oito mortos e 45 feridos no Japão

AP Agência da Defesa Civil do país informou que vítimas foram encontradas soterradas pela neve e outras se machucaram fatalmente tentando remover as camadas de gelo

As fortes nevascas que impactam o Japão desde sábado deixaram pelo menos oito mortos e 45 feridos , segundo a Agência da Defesa Civil.

Segundo o órgão, uma das mortes mais trágicas foi de uma mulher de aproximadamente 20 anos que teve o carro soterrado pela neve na cidade de Kashiwazaki, na província de Niigata.

As autoridades acreditam que ela foi vítima de intoxicação por monóxido de carbôno, após o escapamento do carro ter sido bloqueado pela neve.

Um homem de 80 anos também morreu soterrado, mas na província de Akita, no norte do Japão. E outro idoso, com cerca de 70 anos, morreu enquanto tentava tirar a neve do telhado de sua casa na segunda-feira, também em Akita.

Três outras pessoas, com mais de 80 anos, morreram em acidentes na província de Niigata, enquanto tentavam limpar a neve acumulada em torno de suas casas.

Segundo a Agência da Defesa Civil, entre os feridos há 19 pessoas em estado grave. E outras 26 sofreram ferimentos leves em acidentes relacionados à neve em seis províncias.

Fonte: IG Mundo