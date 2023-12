Neymar curte dia de descanso na piscina com o filho, afilhada e amigos: ‘Piscininha!’

Além Davi Lucca, de 12 anos, fruto da antiga relação com Carol Dantas, Neymar é pai de Mavie, que nasceu em outubro deste ano, do namoro que o atleta teve com Bruna Biancardi.

Recentemente, após Bruna postar um clique com detalhes de Mavie, os internautas apontaram que a pequena tem os mesmos traços do pai. “Desculpa, Bruna, mas não tem como, a Mavie é a cara do Neymar”, escreveu um usuário. “Mavie é a cópia do pai”, afirmou outra. Confira: