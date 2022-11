Neymar e Danilo se lesionam e estão fora do jogo do Brasil contra a Suíça

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou nesta sexta-feira (25) que o atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora da partida contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo FIFA de 2022, no Qatar .

Os dois jogadores defenderam entroses no tornozelo durante uma vitória por 2 a 0 sobre o Sérvia, em Lusail, na véspera. Eles foram avaliados durante a manhã e passaram por uma ressonância magnética na sequência. Os detectaram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar, exames além de um edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo de Danilo.

“Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento, com o objetivo de recuperá-los a tempo para essa competição”, afirmou Lasmar.

“Eles continuam em tratamento. É importante termos muita calma, tranquilidade, essa avaliação será diária, para tomarmos as melhores decisões a partir disso.”

Brasil e Suíça vão se enfrentar no dia 28 de novembro, no Estádio 974, em Doha. As duas vezes lideraram a chave com três pontos cada – na primeira rodada, a equipe europeia venceu o Camarões por 1 a 0.

Nesta sexta, os jogadores da Seleção entraram em campo para uma sessão de treino no Estádio Al Arabi, em Doha. A atividade envolveu principalmente os jogadores que seguiram o duelo com os serviços no banco. Eles fizeram trabalho físico e com bola. Sentindo um mal-estar, Antony não participou do treinamento.

Fonte: Agência Esporte