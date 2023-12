Neymar posa com filho e irmão mais novo do primogênito: ‘Estava com saudade’

“Estava com saudade dessas ferinhas”, escreveu Neymar, na foto que compartilhou nos stories do Instagram. O jogador acrescentou um emoji de coração no texto. Esta semana, Carol compartilhou o encontro que teve com Mavie, filha caçula de Neymar com Bruna Biancardi. Nas imagens, a influenciadora aparece dando banho na menina, que está prestes a completar dois meses.