Nicarágua: nove ONGs têm o registro cancelado pelo governo

A Nicarágua anunciou o fim do registro de pessoa jurídica de nove ONGs. Dentre as ONGs afetadas pelo anúncio feito nesta terça-feira, estão católicas e quatro evangélicas. O registro foi cancelado dado ao não cumprimento da prestação de contas financeiras. Como penalidade, os bens dessas instituições deverão ser transferidas ao Estado.

O Ministério do Interior encerrou os registros. Conforme publicado no Diário Oficial La Gaceta, outras sete ONGs tiveram o registro cancelado por “dissolução voluntária de membros”. Dentre elas estão: Fundação 21 Síndrome de Down Nicaragua, a Associação Grupo de Profissionais de Apoio Emocional e diversas outras associações evangélicas.

As nove ONGs em questão não apresentaram detalhes de seus balanços financeiros em um período de um a 14 anos. Com isso, ficaram “em desacordo com suas obrigações, conforme as leis que as regulam, e obstruindo o controle e supervisão da Direção Geral de Registro e Controle de Organismos sem Fins Lucrativos”.

As ONGs afetadas são:

Fundação Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador;

Associação Misioneros de la Compañía de María (Misioneros Montfortianos);

Associação Misión Pentecostés Jehová Proveerá;

Associação Misión Apostólica Evangelística y Profética;

Fundação Iglesia Familiar Nueva Restauración;

Associação Misiones Transmundiales de Nicaragua;

Fundação Società Dante Alighieri de Nicaragua;

Associação Niños del Fortín;

Club Campestre.

Os bens das ONGs deverão ser transferidos para o nome do Estado, segundo consta na legislação que regula as organizações. O governo do presidente Daniel Ortega já fechou cerca de 3.500 desde 2018, seguindo regras mais rígidas quanto a existência de ONGs no país.

