Nicole Bahls exibe cliques de milhões com astros de ‘Halo’, em SP: ‘Quase desmaiei’

Nos registros do Instagram, Nicole aparece cumprimentando o elenco do filme e de outras produções como “Star Treck” e “The Thundermans Return”. Até a sua fazenda ela mostrou para os astros internacionais. “Apresentando os meus bichinhos em inglês: I have a farm (Eu tenho uma fazenda, em português)”, brincou a apresentadora.

Já na tarde deste sábado (2), Nicole Bahls participou de um dos painéis da CCXP 2023 e divertiu a plateia ao comentar como foi o encontro com os atores:"Ontem fui ver os boys e quase desmaiei. Não sabia falar inglês, era só sorriso" Confira: