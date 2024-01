Nim Barroso anuncia liberação de R$ 284 mil para a Saúde de Vale do Paraíso

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) lembrou a importância da distribuição feita pelo Ministério da Saúde das primeiras unidades de uma combinação inédita de dois medicamentos eficazes para pacientes com HIV ou Aids: os antirretrovirais dolutegravir 50mg + lamivudina 300mg em um único comprimido. No total, foram distribuídas 5,6 milhões de unidades do medicamento para todo o país.

Rondônia recebeu 20 mil unidades que serão distribuídas de maneira gradual nas unidades de saúde de todas as cidades, para os pacientes, sob orientação de profissionais médicos especializados. “Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tratamento melhor para os pacientes. E os jovens e adultos não podem esquecer das medidas de prevenção. Ao mesmo tempo, a sociedade precisa romper todas as formas de preconceito contra esse público”, disse a deputada.

Antes, o tratamento do HIV envolvia exclusivamente combinações de vários medicamentos de diferentes classes para suprimir efetivamente o vírus e retardar a progressão da doença. Com o novo remédio, os usuários ganham a possibilidade de utilizar um tratamento com uma única dose diária. A migração de uso da terapia com dois comprimidos para apenas um deve acontecer de forma gradual e contínua, obedecendo aos seguintes critérios:

– Idade igual ou superior a 50 anos;

– Adesão regular;

– Carga viral menor que 50 cópias no último exame;

– Ter iniciado a terapia dupla até 30 de novembro de 2023.

Os critérios para ampliar o público contemplado no novo modelo de tratamento poderão ser revistos em seis meses, observando, por exemplo, a tendência de crescimento das prescrições e a disponibilidade do medicamento em estoque na rede.

O dolutegravir 50 mg + lamivudina 300 mg é fruto de uma aliança estratégica, assinada entre Farmanguinhos/Fiocruz e as empresas farmacêuticas ViiV Healthcare Company e GlaxoSmithKline. As orientações sobre o uso da terapia e de preenchimento do formulário de dispensação de antirretrovirais estão disponíveis em nota técnica no site do Ministério da Saúde.

A distribuição da combinação de medicamentos é parte da estratégia prioritária da pasta para eliminar o HIV e a Aids como problemas de saúde pública. Em 2023, a pasta ultrapassou o valor de R$ 1,8 bilhão investidos em medicamentos contra o vírus.

Texto: Francisco Costa I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO