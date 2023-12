Nim Barroso anuncia recurso para atender Associação da Linha Universo de Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso (PSD), atendendo o pedido do vereador Marcelo Lemos (PSD), empenhou recursos no valor de R$ 280.707,27 para a Associação da Linha Universo, em Ji-Paraná. O objetivo é adquirir um trator agrícola e uma grade aradora.

Conforme o vereador, os produtores precisam dos implementos agrícolas. “Conversamos com os agricultores para ver as necessidades e essa emenda do deputado Nim Barroso vai ajudar muito. Com os equipamentos, aliviamos um pouco os serviços e atendemos cada vez melhor o nosso agricultor”, ressalta Lemos.

Segundo o deputado estadual Nim Barroso, é satisfatório colaborar com os produtores. “É gratificante poder participar ativamente do desenvolvimento local, promovendo o crescimento e a sustentabilidade da comunidade. A agricultura é a base de nossa economia, e investir nesse setor é investir no futuro de todos. Agradeço a oportunidade de contribuir para esse importante projeto e reafirmo meu compromisso com o progresso e bem-estar de nossa população”, disse.

O deputado atende quase diariamente lideranças políticas e partidárias. Para Nim Barroso, esta é a maneira mais efetiva de conhecer as necessidades. “Rondônia é um estado grande, com mais de 2 milhões de habitantes distribuídos em 52 municípios. Por isso é tão importante o trabalho com os vereadores”, disse o parlamentar.

Texto: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO