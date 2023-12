Nim Barroso assegura R$ 50 mil para Apae de Machadinho do Oeste

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) confirmou na tarde da última quinta-feira, 28, o empenho de R$ 50 mil, em emenda parlamentar, para a Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de Machadinho do Oeste. O recurso será aplicado na reforma do prédio da instituição e foi solicitado pelo vereador Nego Toledo (Solidariedade).

Conforme Nego Toledo, a entidade precisa de auxílio. “O trabalho da Apae precisa ser valorizado, a emenda do deputado Nim Barroso vai ajudar muito a unidade. São 200 crianças e adolescentes com atendimento especial e merecem um local confortável e apropriado”, afirma o vereador.

O deputado estadual Nim Barroso falou da satisfação em ajudar a instituição. “Eles prestam um serviço essencial para a comunidade, atendendo crianças e adolescentes especiais. Essa reforma vai garantir que a instituição continue oferecendo um serviço de qualidade para a população,” declarou.

Durante a reunião com o parlamentar, o vereador Nego Toledo, acompanhado do secretário-geral da Câmara, Genilson Rodrigues, apresentou diversas demandas da população de Machadinho do Oeste, como a necessidade de melhorias nas ruas e avenidas da cidade.

Texto: Natalino Ferreira Soares I Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO